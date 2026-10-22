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OKTOBRSKO VREME

»Konec jesenske pravljice! Branko Gregorčič: »Prihajajo štiri vremenske motnje, meja sneženja se bo spustila vse nižje«

Vremenski začetek krompirjevih počitnic za zdaj precej obetaven.
Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic

Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic

Prišel je dež. FOTO: I_rinka/Getty Images

Prišel je dež. FOTO: I_rinka/Getty Images

Prijetno jesensko vreme se je za nekaj dni poslovilo. FOTO: Encrier/Getty Images

Prijetno jesensko vreme se je za nekaj dni poslovilo. FOTO: Encrier/Getty Images

Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic
Prišel je dež. FOTO: I_rinka/Getty Images
Prijetno jesensko vreme se je za nekaj dni poslovilo. FOTO: Encrier/Getty Images
Aleksander Brudar
 22. 10. 2026 | 06:45
 22. 10. 2026 | 07:15
3:27
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Skoraj mesec dni je minilo od začetka letošnje koledarske jeseni. Ta nam je doslej postregla s precej dolgotrajnim suhim in sončnim vremenom, pri čemer nas je malo zeblo le v jutranjih urah, saj so bili popoldnevi razmeroma topli. Včeraj smo se morali od takšnih razmer žal za nekaj dni posloviti, saj si bodo vremenske motnje sledile druga za drugo. »Nad Evropo si bodo v prihodnjih dneh sledili prodori vlažnih in postopno hladnejših zračnih mas, najprej iznad Sredozemlja, nato še iznad Atlantika,« so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso). Za naš spletni portal je meteorolog Branko Gregorčič dodal, da se bodo tako do začetka prihodnjega tedna, ko se za šolarje začnejo t. i. krompirjeve počitnice, predvidoma zvrstile kar štiri vremenske motnje. »V tem tednu bo vreme nad Evropo res precej razgibano,« je bil slikovit eden najbolj znanih slovenskih meteorologov.

Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic
Meteorolog Branko Gregorčič FOTO: Leon Vidic

Največ dežja, od 50 do 100 litrov na kvadratni meter, je samo včeraj padlo v predalpskem svetu severne Italije, v Sloveniji pa v Posočju. V osrednji Sloveniji je padlo od 20 do 40 litrov, na vzhodu pa precej manj, od 5 do 15 litrov na kvadratni meter. »Zaradi močnih južnih vetrov v višinah bodo tudi možna dolgotrajnejša padavinska območja z nalivi, ki se bodo pomikala od juga proti severu. Predvsem v bližini morja bo lahko tudi zagrmelo,« so v torek pojasnjevali na Arsu. Pred dvema dnevoma je bilo še nekoliko toplo, a tega za te dni ne moremo več reči. Državo je namreč prešla hladna fronta in precej ohladila ozračje. Meja sneženja bo tako v gorskem svetu na okoli 1300 metrih nadmorske višine.

Prijetno jesensko vreme se je za nekaj dni poslovilo. FOTO: Encrier/Getty Images
Prijetno jesensko vreme se je za nekaj dni poslovilo. FOTO: Encrier/Getty Images

»Zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja, ob morju pa zaradi lege ciklonskega območja ni izključena niti tramontana. Padavine bodo čez dan postopoma oslabele in ponehale, od severozahoda pa se bo začelo delno jasniti,« še napovedujejo na Arsu. Petkovo jutro bo precej hladno, v noči na soboto in nato v soboto pa bo lahko tudi zadišalo po snegu. »Na območju Julijskih Alp se bo meja sneženja ponekod lahko spustila do višje ležečih dolin,« je za Novice pojasnil meteorolog Gregorčič. Izključeno ni, da se sneženje ponekod ne bi spustilo še nižje kot danes.

Slovenijo je po toplem začetku jeseni zajel dež, ohladilo se je.

Konec tedna se bo začela spuščati tudi meja sneženja.

Otroke v začetku prihodnjega tedna čaka suho jesensko vreme.

In kaj nas čaka v začetku prihodnjega tedna? Za zdaj je, kar se tiče vremena, vse skupaj precej obetavno. Tako podatki Arsa kot podatki nekaterih vremenskih modelov kažejo, da nas po ponedeljku kakšen dan ali dva spet čaka suho in sončno vreme. Kar se tiče padavin, je še največ negotovosti za sredo in konec prihodnjega tedna. Po napovedih Gregorčiča nas v zadnjem oktobrskem tednu čaka po večini suho jesensko vreme, z jutranjimi temperaturami okoli 5 stopinj Celzija. Popoldne naj bi se temperature gibale med 10 in 15 stopinjami. »Ker se napovedi v podrobnostih še spreminjajo, priporočamo redno spremljanje osveženih napovedi,« je sklenil meteorolog. 

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