MAJSKO VREME

Po državi burno vremensko dogajanje! Klesti toča, za celotno Slovenijo prižgan oranžni alarm (FOTO)

Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda.
Prizor iz Zagorja ob Savi. FOTO: Martina Čeh/neurje.si
STA, S. U.
 12. 5. 2026 | 11:15
Predvsem severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje z močnim vetrom ter nalivi in ponekod sodro. Zaradi vetra je za celotno državo za danes izdano oranžno vremensko opozorilo. Iz več krajev poročajo o vetrolomih in poplavah meteornih voda, v Občini Cerkno se je sprožil plaz.

Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta, ki trenutno vpliva predvsem na vreme v njeni severni polovici, bo pa v naslednjih urah zajela tudi južno Slovenijo. "Prinaša nalive, tudi sunke vetra, ponekod med dežjem tudi kakšno zrno sodre. Ozračje je precej razgibano in meja sneženja se spušča ponekod tudi pod 1000 metri nad morjem. Pričakujemo, da se bo ponekod lahko spustila do okoli 800 metrov nadmorske višine," je dogajanje za STA opisal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Brane Gregorčič.

Vremenoslovci najbolj burno vremensko dogajanje danes pričakujejo do zgodnjega popoldneva, kasneje popoldne in zvečer pa se bo od severozahoda pričelo jasniti. Arso je zaradi možnih močnejših sunkov vetra izdal drugo najvišje, to je oranžno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo za danes ob različnih časovnih intervalih za posamezne dele države. Kot opozarja Arso, bo dopoldne in sredi dneva ob prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 kilometrov na uro.

"Opozorilo velja tudi za Obalo, kjer bi sredi dneva lahko zapihala tudi tramontana. Veter se bo nato v drugi polovici dneva počasi umirjal, povsem polegel pa ponoči, ko se bo tudi zjasnilo," je dodal Gregorčič.

Zaradi dotoka hladnega polarnega zraka se bo precej ohladilo. Danes popoldne bo hladneje kot je bilo danes zjutraj, hladno bo tudi sredino jutro, ko vremenoslovci napovedujejo temperature od minus ena do tri stopinje Celzija, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske lahko tudi okoli minus štiri.

"Tako da ponekod bo lahko tudi nekaj slane. Je pa res, da večji del nižin ne bo deležen negativnih temperatur, bo nastalo tudi nekaj megle, jutro bo sveže," je glede sredinega jutra opozoril Gregorčič. V sredo čez dan bo nato večinoma sončno, popoldne se bo segrelo na od 14 do 18 stopinj. Zatem sledi več dni nestanovitnega vremena s pogostim dežjem od četrtka do nedelje.

Vremensko dogajanje že od ponedeljka zvečer povzroča nevšečnosti. V naselju Dolenji Novaki v Občini Cerkno je plaz zasul strugo potoka Cerknica in ogrožal objekte ob njem. Kot je za STA povedal poveljnik PGD Novaki Andrej Oblak, gre za star plaz, ki je aktiven od februarja. Prve hiše so sicer kakšne tri metre nad strugo, po sinočnjem zasutju pa je še dober meter do hiš. Predstavniki podjetja Hidrotehnik, ki nadzoruje plaz in vodotok, so bili o dogajanju obveščeni in so si ga tudi že ogledali. Kakšni ukrepi bodo sledili, pa Oblak zaenkrat še ni mogel napovedati.

Po podatkih centra za obveščanje so o vetrolomih danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zagorja ob Savi in Kanala ob Soči, meteorne vode pa so oz. še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idriji, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju.

"Ledeni možje so letos prišli zelo po koledarju," je še dodal Gregorčič. Od danes do četrtka namreč godujejo ledeni možje Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev.

