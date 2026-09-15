Po dveh nesrečah predsednice Pirc Musarjeve smo preverili, ali jih je bilo še več: iz urada razkrili podrobnosti

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila letos udeležena v dveh prometnih nesrečah med opravljanjem službenih poti, za volanom pa sta bila v obeh primerih različna voznika. Potem ko smo včeraj poročali tudi o manjši junijski nesreči, o kateri je pisal portal Info360, smo Urad predsednice Republike Slovenije vprašali, ali je bilo od začetka njenega mandata takšnih dogodkov morda še več. Iz urada so nam odgovorili, da sta bili pri opravljanju varovanja predsednice v času njenega mandata dve prometni nesreči - junijska pri Postojni in poznejša nesreča v predoru Kastelec.

»V času mandata predsednice republike je pri opravljanju varovanja predsednice republike prišlo do dveh prometnih nesreč. Do prometne nesreče v predoru Kastelec in do manjše prometne nesreče pri delovni zapori pred avtocestnim izvozom Postojna, 11. 6. 2026. Voznika v nesrečah sta bila različna,« nam je odgovoril Nejc Šporin iz urada predsednice.

Junija trčili dve policijski vozili

Prva nesreča se je zgodila 11. junija med službeno potjo predsednice na Primorsko, kjer je imela več obveznosti. Predsednica je bila takrat v enem od službenih vozil policije. V prvem vozilu so bili poleg nje še voznik in varnostnik na sovoznikovem sedežu, v drugem vozilu pa še dva varnostnika. Šlo je za blažji medsebojni nalet dveh službenih vozil policije, drugih udeležencev pa ni bilo. Nihče ni bil poškodovan. »Po nam dostopnih informacijah je prišlo do prometne nesreče I. kategorije z manjšo materialno škodo,« so pojasnili v uradu.

O dogodku je bila obveščena policija, ki je odstopila od nadaljnjega ugotavljanja dejstev in zbiranja dokazov za odločitev o prekršku, saj sta tako vozili kot voznika izpolnjevala pogoje za nadaljnjo vožnjo.

Pri obeh prometnih nesrečah sta službeni vozili vozila različna voznika. Za prevoze in varovanje predsednice sicer skrbi 16 policistov varnostnikov iz Službe za varovanje predsednice republike. Na naše vprašanje, ali zanje po določenem številu ur vožnje velja obvezni počitek, pa v uradu niso konkretno odgovorili.

Zakaj javnosti takrat niso obvestili?

Urad je junijsko nesrečo pozneje potrdil tudi časniku Večer, vendar o njej ob samem dogodku javnosti ni obvestil. Razlog so pojasnili takole: »Ker je šlo zgolj za manjše poškodbe na vozilih in nihče od potnikov ni bil poškodovan, policija pa je od preiskave odstopila, smo presodili, da obveščanje o nesreči ni v javnem interesu, saj delovanje in izvajanje funkcije predsednice republike ni bilo v nobenem delu okrnjeno ali ogroženo.«

Dodali so, da je bila o dogodku »takoj ustrezno obveščena edina pristojna institucija, to je policija«.

Na vozilih tudi odrgnine, poškodbe stekel in pnevmatik

Urad smo vprašali tudi širše, koliko prometnih nesreč, poškodb vozil oziroma drugih škodnih dogodkov je bilo od začetka mandata. Ob tem so opozorili, da so predsedničini varnostniki zaradi svojega dela stalno na cesti, zato prihaja tudi do drugih poškodb vozil, ki niso nujno posledica prometnih nesreč. »Pri njihovem delu seveda prihaja do različnih poškodb na vozilih, na primer poškodb vetrobranskih stekel, odrgnin na vozilih, poškodb pnevmatik in podobno,« so navedli.

Ker gre večinoma za vozila v lasti policije, ki jih policija tudi vzdržuje, urad natančnejših podatkov o teh poškodbah nima.

Predsednica ne uporablja svojega avtomobila

Predsednica zaradi stopnje varovanja tudi zasebno ne potuje brez varovanja. Varovana je po drugi stopnji, enako kot predsednik vlade, kar pomeni neprekinjeno varovanje 24 ur na dan in sedem dni v tednu. Varovanju se ne more odpovedati niti v zasebnem času, zato uporablja različna službena vozila policije in Urada predsednice Republike Slovenije, svojega avtomobila pa ne uporablja.

Prav zaradi uporabe različnih vozil urad nima podatka, koliko kilometrov je predsednica letos oziroma od začetka mandata skupaj opravila s službenimi vozili. »Ker so torej vozila različna, evidence o točno prevoženih kilometrih v UPRS ne vodimo,« so nam odgovorili.

Med najdaljšimi potmi, ki jih je opravila po cesti, v uradu izpostavljajo službeno pot v Budimpešto in dve službeni poti v München.