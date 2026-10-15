»Po eno uro čakamo na naročilo, zaslužek vse slabši!« Dostavljalci Wolta razkrili, koliko zaslužijo

Dostavljalci hrane, ki delajo prek platforme Wolt, imajo očitno dovolj. Za petek so napovedali celodnevno stavko, saj so po njihovih besedah razmere za delo postale nevzdržne. Plačila za posamezne dostave naj bi bila vse nižja, naročil pa vse manj. O podobnih težavah se že dlje časa razpravlja tudi na družbenem omrežju Reddit, kjer nekateri dostavljalci opisujejo dolge ure čakanja, slabše zaslužke in nezadovoljstvo z algoritmom, ki jim dodeljuje naročila. Kot so zapisali v napovedi stavke, so se za takšen korak odločili zaradi vse slabših delovnih razmer. Trdijo, da se plačila za posamezne dostave znižujejo, naročil je manj, življenjski stroški in cene goriva pa ostajajo visoki.

Posledično njihovi prihodki niso le nižji, temveč tudi vse manj predvidljivi. A nezadovoljstvo ni vzniknilo čez noč. O tem, koliko se danes sploh še splača razvažati hrano, dostavljalci in uporabniki že nekaj časa razpravljajo tudi na spletnih forumih.

Preverili smo razprave na Redditu, družbenem omrežju, ki deluje predvsem kot zbirka tematskih forumov. Uporabniki tam pod vzdevki delijo izkušnje, postavljajo vprašanja in izmenjujejo mnenja, pogosto tudi precej neposredno. Njihovih navedbe ponujajo zanimiv vpogled v vsakodnevne dileme ljudi, ki se ukvarjajo z dostavo in tudi gostincev, ki z Woltovci sodelujejo.

Eden od uporabnikov, ki pravi, da za Wolt dostavlja v Mariboru, se je ob napovedani stavki vprašal, ali so razmere v Ljubljani podobno slabe. »Vozim za Wolt v Mariboru, pa sem zdaj prebral, da bo jutri protest v Ljubljani. Je tudi tam tudi tako slabo, da ste po 30 do 45 minut brez dostave?« Kot piše, pozna več dostavljalcev, ki se po Mariboru vozijo tudi po eno uro, ne da bi prejeli eno samo naročilo. »Jaz sem mislil, da v Ljubljani letijo naročila nonstop, ko je toliko ljudi in tujcev,« dodaja.

Prav dolgotrajno čakanje je ena od najpogosteje omenjenih težav. Dostavljalci namreč praviloma ne prejemajo plačila za vsako uro, ki jo preživijo na terenu, temveč je njihov zaslužek povezan z opravljenimi dostavami.

Več kot 2000 dostavljavcev, povprečni zaslužek 10 evrov na uro Po zadnjih javno dostopnih podatkih, ki jih je Wolt objavil novembra 2024, je s platformo v Sloveniji sodelovalo več kot 2000 dostavljalcev, ki so za dostave v povprečju namenili sedem ur na teden. Na svoji uradni spletni strani Wolt trenutno navaja, da povprečni zaslužek dostavljalcev znaša od 10 do 12 evrov na uro, pri čemer morajo samostojni podjetniki sami poravnati davke, prispevke in druge stroške poslovanja, kot so gorivo in podobno. Koliko dostavljalcev je danes aktivnih v Sloveniji in posebej v Ljubljani, iz javno objavljenih podatkov ni razvidno. Prav tako ni pojasnjeno, ali navedeni povprečni urni zaslužek vključuje tudi čas čakanja na naročila. Vprašanja smo poslali na Wolt Slovenija.

»Dobil sem štiri dostave naenkrat, drugi pa stojijo«

Eden od sodelujočih v razpravi je opozoril na način, kako aplikacija razporeja naročila. Po njegovih besedah naj bi se v zadnjem času pogosteje dogajalo, da isti dostavljalec prejme tri ali štiri naročila hkrati. Ker jih lahko deloma dostavi na isti poti, naj bi bilo plačilo za posamezno dostavo nižje. Toda v praksi, pravi, poti niso vedno tako smiselno povezane. »Pogosto se zgodi, da dve pelješ v eno smer, tretjo pa čisto drugam, zadnja stranka pa dolgo čaka,« opisuje. Ob tem naj bi drugi dostavljalci v bližini ostajali brez dela.

Omenja tudi primer, ko je v restavraciji že prevzel pripravljeno naročilo, nato pa mu je aplikacija dodelila še eno, na katero je moral čakati dodatnih deset do petnajst minut. V tem času bi lahko prvo naročilo že dostavil, opozarja. Takšen način razporejanja po njegovem mnenju povzroča nezadovoljstvo tako med dostavljalci kot med strankami, ki na hrano čakajo dlje, kot bi bilo potrebno.

»V treh urah je zaslužil samo 15 evrov«

Na Redditu se pojavljajo tudi razprave angleško govorečih dostavljavcev, ki delajo v Sloveniji. Največ naj bi jih prihajalo iz azijskih držav. Eden od uporabnikov je opisal izkušnjo prijatelja, ki je začel dostavljati za Wolt, ker ni našel druge zaposlitve.

»Povedal mi je, da je v treh urah zaslužil 15 evrov. Resno? Samo 15 evrov v treh urah?« se je spraševal. Zanimalo ga je tudi, koliko dostavljalci običajno zaslužijo in ali bi bilo z 12 urami dela sploh mogoče doseči 150 evrov dnevnega zaslužka.

Odgovori so bili zelo različni. Nekateri so menili, da so takšna pričakovanja nerealna, drugi pa so opozarjali, da so bili zaslužki nekoč precej boljši. Eden od komentatorjev se je spominjal znanca, ki naj bi okoli leta 2021 z vsakodnevnim 12-urnim delom zaslužil približno 4000 evrov mesečno. Po njegovih ocenah naj bi mu po plačilu stroškov poslovanja, davkov in goriva ostalo več kot 2500 evrov.

To je zgolj osebna pripoved o razmerah pred leti, ne podatek o povprečnem zaslužku. Danes nekateri uporabniki ocenjujejo, da lahko kolesarski dostavljalec zasluži približno deset evrov na uro, vendar so razlike velike, predvsem glede na število naročil, mesto, prevozno sredstvo in čas opravljanja dostav.

»Na koncu sem se samo še vozil po mestu in čakal«

Zgovorna je tudi izkušnja nekdanjega dostavljalca iz Ljubljane, ki pravi, da je pred približno dvema letoma prenehal sodelovati z Woltom. Dostavo je opravljal kot dopolnilno dejavnost, s kolesom, predvsem zato, da bi poleg zaslužka poskrbel še za rekreacijo. Sprva je bilo naročil dovolj, nato pa jih je bilo po njegovih besedah iz leta v leto manj. »Na koncu sem se vozil po mestu in čakal na naročilo, ki je bilo eno na uro ali pa še to ne,« opisuje. Meni, da je na njegov zaslužek vplivala tudi sprememba algoritma, zaradi katere naj bi prednost dobili dostavljalci na motorjih in v avtomobilih, saj lahko dostavljajo na večje razdalje.

Hkrati naj bi se povečalo število dostavljalcev na terenu. Po njegovem mnenju je takšna ureditev ugodna za platformo, saj ima na voljo dovolj ljudi, ki lahko hitro prevzamejo naročila, posamezni dostavljalec pa zato ne dobi nujno dovolj dela.

Dostavljalci Wolta s stavko zahtevajo: • Najmanj 20 evrov bruto na uro, tudi za čas čakanja na naročila. Če zaslužek ne doseže tega zneska, naj Wolt doplača razliko. • Začasno ustavitev vključevanja novih dostavljalcev, dokler ne bo dovolj naročil za obstoječe. • Hitro in osebno podporo, ne le klepetalnega robota. V nujnih primerih zahtevajo odziv v največ treh minutah. • Pregleden obračun plačil, da bo jasno, koliko zaslužijo s posamezno dostavo, časom razpoložljivosti in kako na zaslužek vplivajo spremembe obračunavanja.

So za slabše razmere krivi tuji dostavljalci?

Na spletnih forumih se pogosto odpira tudi vprašanje vse večjega števila tujih dostavljalcev v Sloveniji. Nekateri uporabniki menijo, da večja konkurenca prispeva k slabšim zaslužkom, drugi opozarjajo na jezikovne ovire pri dostavi in komunikaciji s strankami. Pojavljajo se tudi očitki o nepravilnostih pri dostavljanju hrane. Eden od komentatorjev je opozoril, da težava ni v narodnosti dostavljalcev, temveč predvsem v poslovnem modelu platforme. »Pri Woltu niso problem tujci, ampak Wolt in njegov poslovni model,« je zapisal.

Na Woltovi uradni spletni strani je sicer pojasnjeno, da lahko posameznik v Sloveniji za platformo dostavlja prek lastnega podjetja oziroma samostojne dejavnosti ali na podlagi študentske napotnice. Tuji državljani morajo izpolnjevati tudi predpisane pogoje glede dovoljenj za delo in prebivanje.

Vse izkušnje pa niso negativne. Nekateri dostavljalci še vedno poudarjajo prilagodljiv delovni čas, možnost dodatnega zaslužka, gibanje na svežem zraku in dejstvo, da lahko sami odločajo, kdaj bodo delali. Eden od uporabnikov Reddita je kot prednosti navedel prav veliko gibanja, delo zunaj in samostojno razporejanje časa. Vendar je opozoril, da je treba pri zaslužku upoštevati tudi stroške prevoznega sredstva, goriva, vzdrževanja in morebitnega samostojnega podjetništva. Prav zato je lahko razlika med zneskom, ki ga dostavljalec prejme za opravljene dostave, in denarjem, ki mu dejansko ostane, precejšnja.

Spomnili se bodo tudi na 26-letnega kolega, ki je v soboto dopoldne izgubil življenje v prometni nesreči v središču Maribora. FOTO: Saso Bizjak

Pred meseci so na težave opozarjali tudi gostinci

Da nezadovoljstvo ni omejeno le na dostavljalce, smo ugotavljali že pred meseci, ko smo zaradi očitkov gostincev na Wolt Slovenija naslovili več novinarskih vprašanj. Nekateri lastniki lokalov so namreč opozarjali, da sodelovanje z dostavnimi platformami postaja vse manj donosno. Poleg provizij naj bi jih dodatno obremenjevali stroški promocij, brez katerih naj bi bili v aplikaciji manj vidni. »Praktično nam Wolt pobere že blizu 40 odstotkov vrednosti naročila,« je bil eden od očitkov gostincev.

Opozarjali so tudi na zamude dostavljalcev, slabšo odzivnost podpore in težave pri usklajevanju naročil z delom v restavracijah. Wolt je očitke o nevzdržnih pogojih sodelovanja za Slovenske novice zavrnil in poudaril, da restavracijam in trgovinam omogoča dostop do velikega števila novih kupcev. Po podatkih, ki jih je posredovalo podjetje, več kot 86 odstotkov slovenskih poslovnih partnerjev kot največjo prednost sodelovanja navaja prav pridobivanje novih strank. Wolt je pojasnil še, da so njihove provizije primerljive z drugimi evropskimi trgi. »Z njimi pokrijemo stroške delovanja platforme, celotno logistiko dostave, podporo strankam, del provizije pa gre tudi dostavnim partnerjem,« so navedli.

Po njihovih podatkih je Woltov ekosistem leta 2024 v Sloveniji ustvaril skoraj 80 milijonov evrov gospodarske aktivnosti, več kot 28 milijonov evrov davčnih prispevkov in približno 1690 delovnih mest. Gre za ocene gospodarskega vpliva, ki jih je posredovalo podjetje.

Brez plačljivega oglaševanja manj naročil?

Gostince je posebej zanimalo tudi, zakaj naj bi bilo brez dodatnega plačljivega oglaševanja vse težje doseči dobro vidnost v aplikaciji. Wolt Slovenija je za Slovenske novice pojasnil, da vrstni red ponudnikov določajo različni dejavniki, med njimi pričakovani čas dostave, priljubljenost, cena, oddaljenost in ocene uporabnikov. Pri rednih uporabnikih algoritem upošteva tudi pretekla naročila in njihove navade. Partnerjem omogočajo še plačljivo oglaševanje Wolt Ads. Po pojasnilih podjetja partner oglas plača le, kadar ta pripelje do zaključenega nakupa. Glede pritožb, da naročila prihajajo tudi takrat, ko so kuhinje preobremenjene, so pri Woltu odgovorili, da lahko gostinci ročno spreminjajo predvideni čas priprave oziroma se začasno izključijo iz ponudbe.

Medtem ko Wolt tako poudarja prednosti prilagodljivega dela in gospodarski pomen platforme, del dostavljalcev opozarja, da jim vse manj naročil, nizka plačila in naraščajoči stroški otežujejo preživetje. Vprašanje pa je tudi, koliko dostavljalcev se bo stavki dejansko pridružilo in ali bo protest vplival na dostavo hrane po Sloveniji. Stavka je napovedana za ves petek, udeleženci pa se bodo ob 10. uri zbrali na ploščadi Ajdovščina v Ljubljani.