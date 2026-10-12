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REFERENDUMSKA NEDELJA

Po gneči na volišču v Mostah se je oglasil Zorčič: »Ugotoviti moramo, kaj je bil razlog«

Po nedeljski gneči na ljubljanskem volišču OMNIA, kjer so volivci čakali tudi več kot uro, je direktor službe DVK Igor Zorčič napovedal preiskavo vzrokov za dolge vrste in preverjanje, zakaj so glasovanje iz večjih prostorov preselili v Moste.
Zanimivo je, da je ljubljansko volišče OMNIA v preteklosti delovalo na precej večjih lokacijah, med drugim v Stožicah, kjer so volivci glasovali še novembra 2025, ter na Gospodarskem razstavišču, ki je glasovanje gostilo leta 2022 in 2024, tokrat pa so ga preselili v precej manjše prostore Športnega društva Moste, kjer so nastale dolge čakalne vrste. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Zanimivo je, da je ljubljansko volišče OMNIA v preteklosti delovalo na precej večjih lokacijah, med drugim v Stožicah, kjer so volivci glasovali še novembra 2025, ter na Gospodarskem razstavišču, ki je glasovanje gostilo leta 2022 in 2024, tokrat pa so ga preselili v precej manjše prostore Športnega društva Moste, kjer so nastale dolge čakalne vrste. FOTO: Voranc Vogel, Delo
N. Č.
 12. 10. 2026 | 15:04
 12. 10. 2026 | 15:24
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Nedeljsko referendumsko glasovanje so poleg visoke volilne udeležbe zaznamovale tudi dolge čakalne vrste, predvsem na ljubljanskem volišču OMNIA v Mostah. Nekateri volivci so na oddajo glasu čakali več kot uro, glasovanje pa se je zavleklo vse do 20.30. Danes je direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Igor Zorčič pojasnil, da bodo preverili, zakaj je nastala tolikšna gneča in kako podobne zaplete preprečiti v prihodnje.

»Referendumsko nedeljo je zaznamovala rekordna volilna udeležba, hkrati pa smo izvedli štiri referendume, kar je bil velik organizacijski zalogaj za vse sodelujoče. Visoka udeležba se je ponekod odrazila tudi v daljših čakalnih vrstah. Posebej bi izpostavil ljubljansko volišče OMNIA, ki je bilo največje tovrstno volišče v Sloveniji. Skupaj s pristojno okrajno volilno komisijo bomo skušali ugotoviti, zakaj so bile čakalne vrste tako dolge in kako bi se lahko podobnim težavam izognili na prihodnjih referendumih, ki se že napovedujejo,« je pojasnil Zorčič.

Največ pozornosti je pritegnilo volišče OMNIA v prostorih Športnega društva Moste na Proletarski cesti 3 v Ljubljani, kjer so morali volivci potrpežljivo čakati na oddajo glasu. Vrste različno dolge. Nekateri so na glasovanje čakali približno deset minut, volivci iz Maribora in okoliških krajev pa tudi uro ali več. Težave je povzročalo predvsem razvrščanje volivcev glede na njihov volilni okraj, prostor pa je bil ob tolikšnem obisku precej obremenjen.

Po pojasnilih DVK so lahko svoj glas oddali vsi, ki so bili ob 19. uri na volišču oziroma v območju 50 metrov okoli njega. Zorčič je danes v zvezi z zaključevanjem glasovanja omenil tudi 20.30, pri čemer so mediji že v nedeljo poročali, da so volišče v Mostah zaprli nekaj pred 20. uro.

Zorčič: Ugotoviti moramo, zakaj so bile vrste tako dolge

Direktor službe DVK Igor Zorčič je na današnji izjavi za medije poudaril, da je referendumsko nedeljo zaznamovala visoka udeležba, ob sočasni izvedbi štirih referendumov pa je bila organizacija posebej zahtevna. »Referendume je zaznamovala visoka udeležba, kar se je ponekod odrazilo v daljšem čakalnem obdobju,« je pojasnil.

Posebej je izpostavil ljubljansko volišče OMNIA, ki je bilo po njegovih besedah največje tovrstno volišče v Sloveniji. »S pristojno okrajno volilno komisijo bomo skušali ugotoviti, kaj je bil razlog za razmeroma dolge čakalne vrste in kako se temu pred prihajajočimi referendumi, ki se napovedujejo, izogniti,« je napovedal.

Zakaj so volišče preselili v Moste?

Volivci, ki na dan volitev ali referenduma ne glasujejo v svojem domačem volilnem okraju, so v Ljubljani v preteklosti na volišču OMNIA lahko glasovali tudi na večjih lokacijah, med drugim v Stožicah in Gospodarskem razstavišču. Tokrat pa je glasovanje potekalo v prostorih Športnega društva Moste.

Zakaj prav tam? Zorčič je pojasnil, da se volišča za posamezna glasovanja določajo na novo, okrajne volilne komisije pa si prizadevajo, da bi jih ohranile na istih lokacijah, a vedno ne gre. Kot je dodal, je pri iskanju primernih prostorov pomembno sodelovanje z občinami in državo. Posebna težava je tudi dejstvo, da glasovanje poteka ob nedeljah, ko niso vsi objekti na voljo.

Na vprašanje, zakaj so se tokrat odločili prav za lokacijo v Mostah, konkretnega odgovora ni imel. »Zakaj so se odločili za to lokacijo, težko komentiram, bomo pa to vprašanje postavili okrajni volilni komisiji,« je dejal, kot tudi, zakaj je prihajalo do težav z organizacijo na tem volišču. Skupaj jih je bilo po Sloveniji čez tri tisoč. 

DVK bo tako preverila tudi, kaj bi bilo mogoče spremeniti, da se podobne težave v prihodnje ne bi ponovile.

Skoraj 3000 volivcev, prešteti so morali približno 12.000 glasovnic

Zorčič je danes razkril tudi natančnejše številke, ki kažejo, kako obsežno je bilo glasovanje na ljubljanskem volišču OMNIA. Na tem volišču je glasovalo 2907 volivcev, od skupaj 3300 prijavljenih, tako je bilo treba prešteti okoli 12 tisoč glasovnic. Prav zaradi obsežnega štetja rezultati tega volišča niso bili vključeni v prve objave referendumskih izidov.

Zorčič je pojasnil, da podatkov niso vnesli do polnoči, temveč šele danes zjutraj ob 6.20. Takrat so se osvežili tudi rezultati, ki so vključevali glasovnice s predčasnega glasovanja, saj se te štejejo po zaprtju volišč na dan glasovanja, je bilo razumeti Zorčiča.

Zanimivo je, da je ljubljansko volišče OMNIA v preteklosti delovalo na precej večjih lokacijah, med drugim v Stožicah, kjer so volivci glasovali še novembra 2025, ter na Gospodarskem razstavišču, ki je glasovanje gostilo leta 2022 in 2024, tokrat pa so ga preselili v precej manjše prostore Športnega društva Moste, kjer so nastale dolge čakalne vrste. FOTO: Voranc Vogel, Delo
Zanimivo je, da je ljubljansko volišče OMNIA v preteklosti delovalo na precej večjih lokacijah, med drugim v Stožicah, kjer so volivci glasovali še novembra 2025, ter na Gospodarskem razstavišču, ki je glasovanje gostilo leta 2022 in 2024, tokrat pa so ga preselili v precej manjše prostore Športnega društva Moste, kjer so nastale dolge čakalne vrste. FOTO: Voranc Vogel, Delo

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Igor ZorčičomniaDVKDržavna volilna komisijaglasovanjevolišče omniavolilna udeležbaMoste
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