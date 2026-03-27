Po gorivu sedaj še platforma za luknje na cestah: »V treh dneh 110 prijav!«

Platforma asfaltkje.si, ki prebivalcem omogoča označevanje lukenj in poškodb na cestah, je v prvih dneh po zagonu pritegnila opazen odziv javnosti. V treh dneh je bilo zabeleženih več kot 110 prijav in več kot 3.000 obiskov, pri čemer so uporabniki prispevke oddali iz vseh delov države. In to povsem brez reklamiranja platforme, poudarja ustanovitelj Egor Gorshkov.

FOTO: zajem zaslona, Asfaltkje.si

Projekt temelji na preprosti ideji zbiranja podatkov s pomočjo uporabnikov, ki ob prijavi dodajo lokacijo, opis in pogosto tudi fotografijo poškodovanega cestišča. Med objavami se pojavljajo tudi neposredni opisi vsakodnevnih izkušenj na cestah, od opozoril o sunkovitih vožnjah avtobusov do težav, s katerimi se srečujejo kolesarji na poškodovanih odsekih. Največ prijav trenutno prihaja iz Ljubljane in Maribora, kar je glede na velikost mest pričakovano. Pobudniki projekta ob tem poudarjajo, da je stanje verjetno še slabše v manjših krajih, a so tam tovrstne težave manj izpostavljene in redkeje dokumentirane.

Odziv uporabnikov ne ostaja zgolj pri prijavah. Že takoj po zagonu se pojavljajo tudi pobude za nadaljnji razvoj platforme, kar nakazuje, da ljudje težave na cestiščih tudi sami obširno opažajo in si želijo ukrepanja. Po navedbah ustvarjalcev projekta je cilj zbrati dovolj podatkov, da postane obseg problema jasno viden in se o stanju naših cest končno začne govoriti malo glasneje. Že ime platforme, asfaltkje.si (Asfalt, kje si?) hudomušno namiguje, da bo vzdrževanje infrastrukture ponekod postalo ne več samo zaželeno, ampak že nujno.