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SUM MUČENJA ŽIVALI

Po grozljivem odkritju 12 poginulih živali ostre besede Tine Gaber: »Koliko kadavrov je še potrebnih, da se prižge alarm?«

Soproga bivšega predsednika vlade vršilki dolžnosti generalne direktorice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin očita pomanjkanje zavzetosti za zaščito živali.
ada FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Tine Gaber/Jože Suhadolnik/Delo UI
ada FOTO: Zaslonski Posnetek Fb Tine Gaber/Jože Suhadolnik/Delo UI
M. U.
 4. 11. 2026 | 19:50
 4. 11. 2026 | 19:51
4:13
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Pretresljivo odkritje na kmetiji v Zgornji Voličini, kjer so veterinarji našli 12 poginulih govedi, še naprej odmeva. Tokrat so ostre kritike namenjene vršilki dolžnosti generalne direktorice Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreji Bizjak. V zapisu na družbenih omrežjih ji soproga bivšega predsednika vlade Tina Gaber očita pomanjkanje zavzetosti za zaščito živali in se sprašuje, ali bodo pristojni pravočasno poskrbeli za preostale živali na kmetiji.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je primer v Zgornji Voličini označila za enega hujših sumov mučenja živali doslej. Natančne okoliščine pogina še preiskujejo.

»Boste poskrbeli za preostale živali ali čakamo nove smrti?«

Po razkritju pretresljivih razmer se je na družbenih omrežjih pojavil oster zapis Tine Gaber, naslovljen neposredno na Andrejo Bizjak.

»Gospa Andreja Bizjak, veste, kaj nas že leta moti? V vaših besedah in dejanjih ne začutimo niti kančka tiste iskrene, srčne zavzetosti za živali, ki bi jo od človeka na vašem položaju upravičeno pričakovali,« je mogoče prebrati. Bizjakovi očita, da se na tragedije odziva s hladnimi uradniškimi pojasnili, namesto da bi pokazala več odločnosti pri zaščiti živali.

V hlevu so našli najmanj dvanajst živalskih trupel, tiste na paši so po naših podatkih zdrave. Slika je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
V hlevu so našli najmanj dvanajst živalskih trupel, tiste na paši so po naših podatkih zdrave. Slika je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

»Boste poskrbeli za preostale živali, ki so ostale tam, ali čakamo nove smrti? Koliko kadavrov je še potrebnih, da se prižge alarm? Dvajset? Trideset?« se sprašuje. Kritike so še posebej ostre zaradi dejstva, da so na kmetiji ostale tudi žive živali.

Po podatkih veterinarske uprave je bilo tam poleg poginulih še 30 govedi in trije prašiči. Pristojni so po prvem pregledu sporočili, da živali na paši niso kazale znakov neustrezne oskrbe. Nadaljnji ukrepi so odvisni od ugotovitev inšpekcijskega postopka.

»Državljani vas plačujemo, da udarite po mizi«

V zapisu se kritika nadaljuje z očitkom, da pristojni premalo odločno ukrepajo ob primerih zanemarjanja živali. »Državljani vas plačujemo, da v takšnih primerih 'udarite po mizi', ne da štejete trupla in kot vsega naveličani roboti citirate postopke v nekih hladnih izjavah,« piše Tina Gaber. Bizjakova je sicer v izjavi za POP TV primer v Zgornji Voličini označila za mučenje živali in poudarila, da je šlo po navedbah skrbnika za hudo, morda celo namerno zanemarjanje. Pojasnila je tudi, da bodo pristojni ocenili, koliko živali lahko na kmetiji še ustrezno oskrbujejo, za druge pa bo treba poiskati rešitev.

Ostre kritike tudi na račun ministra: »Živali bi vrnili v kletke in na verige«

Avtorica zapisa pa se ni ustavila pri vodstvu veterinarske uprave. Kritike so namenjene tudi ministru za kmetijstvo Janezu Ciglerju Kralju in predlaganim spremembam zakona o zaščiti živali. Očitajo mu, da želi razveljaviti nekatere pomembne dosežke prejšnje zakonodaje, med drugim na področju označevanja mačk, reje kokoši, privezovanja psov in kastracije pujskov. V zapisu tako opozarjajo na možnost ponovne uporabe verig pri psih in podaljševanje reje kokoši v kletkah. Posebej ostro nasprotujejo tudi spremembam obveznega označevanja mačk.

Kaj se bo zgodilo s preostalimi živalmi?

Na kmetiji v Zgornji Voličini veterinarski inšpekcijski postopek še poteka. Forenzična preiskava naj bi pokazala, kdaj in zakaj so posamezne živali poginile. Pristojni so ugotovili tudi nepravilnosti pri označevanju živali in izpolnjevanju obveznosti glede njihovega zdravstvenega varstva.

Medtem ko preiskovalci ugotavljajo odgovornost za pogin 12 govedi, ostaja eno najpomembnejših vprašanj, kako bodo zagotovili ustrezno oskrbo preostalih živali in preprečili, da bi se podobna tragedija ponovila.

 

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