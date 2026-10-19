Za zidovi hale v Lendavi se je skrival pravi pekel: kriminalist razkril pretresljive podrobnosti (FOTO)

Prejšnji teden je Slovenijo in celotno regijo pretreslo odkritje Finančne uprave Republike Slovenije (Furs) in Policije. Po tem, ko so delavci Fursa naključno ustavili tovorno vozilo v bližini Lendave, so namreč odkrili ogromno količino ponarejenih cigaret ob tem pa naleteli še na zgodbo o izkoriščanju delavcev, kot je pri nas ne pomnimo. Pisali smo, da so v stavbi na območju Lendave v nečloveških pogojih delali tujci, da je šlo za državljane Paragvaja, je danes potrdil Mitja Jager, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. Ti več kot en mesec niso videli dnevne svetlobe, delodajalci so jim ob prihodu v Slovenijo pobrali dokumente in jih zasužnjili, ležišča so imeli kar v prostorih, kjer so izdelovali cigarete, čez dan niso smeli nikamor, celo hrano so jim prinašali le ponoči. Vse skupaj je bilo tako dobro načrtovano, da se celo zaposlenim v sosednjem podjetju in okoliškim prebivalcem ni sanjalo, kaj se dogaja in kakšno nočno moro preživlja okrog 20 ljudi za zidovi proizvodne hale.

V njej so po besedah Dušana Pečnika iz Fursa odkrili dobrih 14 milijonov nezakonito proizvedenih ponarejenih cigaret, ki jih očitno proizvajalci še niso odpeljali, ter 44 ton tobaka. Na tovornjaku, ki so ga zaposleni na Fursu ustavili, je bilo še še 14 milijonov kosov cigaret, za katere pa se po besedah Pečnika sicer ne ve, ali so bile narejene v omenjeni tovarni. Vrednost ponarejenega blaga znaša po Pečnikovih besedah okrog 10 milijonov evrov, gre pa za največjo količino ponarejenih cigaret, ki so jo odkrili in zasegli v Sloveniji. Tovarna, v kateri so jih izdelovali, pa je tudi v evropskem merilu ena največjih za proizvodnjo ponarejenih cigaret. Od kod je v Slovenijo material za izdelavo cigaret sploh prihajal, pa Furs in Policija še preiskujeta.

Pretentali so jih z obljubo po dobri službi

Državljane Paragvaja so po besedah Jagra zlikovci, ki so v Južni Ameriki novačili delavce, pretentali in jih z obljubami po poštenem delu in dobrem plačilu v Evropi zvabili v Slovenijo, obljubljeno jim je bilo, da bodo tukaj zaslužili od nekaj tisoč do 10.000 evrov mesečno. V želji po boljšem zaslužku zase in za svoje družine, mnogi od zasužnjenih delavcev imajo namreč v domovini tudi otroke, so se odločili zgrabiti priložnost, a so se sanje o lepši prihodnosti razblinile v trenutku, ko so pristali na zagrebškem letališču. Tam so jih neznanci strpali v kombi in odpeljali proti Sloveniji.

Ves čas so jih nadzorovali, tudi s pomočjo kamer. FOTO: Furs

»Med vožnjo se niso smeli pogovarjati, niso smeli govoriti z voznikom, niso ga smeli gledati, na trenutke so morali ležati na zadnjih sedežih,« je prevoz delavcev od Zagreba do Lendave opisal Jager, ki je dodal, da so ob prihodu do omenjene hale delavcem pobrali dokumente in mobilne naprave in od tistega trenutka dalje niso več imeli stika z nikomer, niti z domačimi ne. »Po prihodu so delavce odpeljali v prostore, jim določili prostore za spanje in prepovedali komunikacijo z vozniki, ki so prihajali po tovor, prepovedano jim je bilo zapustiti prostore. Hrano jim je moški, ki so se ga bali, prinašal ponoči, običajno je bilo to piščančje meso, salame in kruh, a hrane ni bilo vedno dovolj, zato so bili delavci pogosto lačni. Tudi sicer pogoji za bivanje niso bili primerni, ni bilo dovolj tušev in stranišč, ker so bili ves čas zaprti v hali, niso vedeli, ali je dan ali noč, včasih so bili omotočni od tobaka in drugih kemikalij, saj ni bilo ustreznega prezračevanja,« je nečloveške razmere, v katerih so en mesec živeli delavci, opisal Jager.

Dodal je, da so delavci vedeli, da jih delodajalci nadzorujejo, saj so videli kamere, ki so bile nameščene v in okoli objekta, zato niso upali kršiti pravil, nikomur ni padlo na pamet niti, da bi poskusil pobegniti. Ne le zaradi kamer, ampak ograj, ki so obkrožale stavbo. Delavci, med njimi je bilo 33 državljanov Paragvaja in državljan Bolgarije, so delali povsem brez plačila, po besedah Jagra pa so menda komaj čakali, da jih policisti najdejo in rešijo. Zdaj prejemajo psihološko in pravno pomoč, saj so dobili status žrtev trgovine z ljudmi, vsi pa si menda želijo le nazaj domov v objem svojih bližnjih.

Dva osumljenca, eden na begu

Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so za pomoč pri preiskavi prosili tudi agente Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) ter kolege z drugih policijskih uprav, so po odkritju nezakonite tovarne in zasužnjenih delavcev opravili devet hišnih preiskav in odvzeli prostost osumljencu z območja Policijske uprave (PU) Maribor, drugi osumljenec je zbežal in je za njim trenutno razpisana tiralica. Prijetega moškega, podrobnosti o njegovi identiteti policisti še ne želijo razkriti, so s kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in davčne zatajitve privedli pred preiskovalnega sodnika, ki pa ga je po zaslišanju izpustil na prostost. Za prvo kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen do 15 let, za drugo pa do 12.

Policisti sicer domnevajo, da omenjena moška, oba slovenska državljana, nista delovala sama, zato preiskava poteka dalje s ciljem odkritja njunih pajdašev tako iz Slovenije kot morebitnih drugih držav. Pri tem sodelujejo tudi s kolegi iz Italije, Avstrije, Madžarske ter držav z Balkanskega polotoka.

Tovarna je tudi v evropskem merilu ena največjih za proizvodnjo ponarejenih cigaret. FOTO: Furs