Po grozljivem odkritju v Lendavi se je oglasil lastnik objekta: prostore naj bi oddal v najem

Po pretresljivem odkritju ilegalne tovarne cigaret v Lendavi, kjer so preiskovalci naleteli tudi na 34 tujih državljanov, ki naj bi bili žrtve trgovine z ljudmi, v javnost prihajajo nove podrobnosti. Tokrat se je oglasil eden od osumljencev, povezanih z industrijskim kompleksom nekdanje Nafte Lendava, kjer je potekala nezakonita proizvodnja cigaret. Gre za lastnika podjetja, ki ima v lasti prostore, v katerih so preiskovalci odkrili pretresljive razmere. Kot so poročali v oddaji 24UR na POP TV, moški pred televizijske kamere ni želel stopiti, je pa v telefonskem pogovoru potrdil, da so ga kriminalisti zaslišali in da je bil priveden tudi pred preiskovalnega sodnika. Ta zanj ni odredil pripora.

Cigaretne škatle so bile pripravljene za prodajo v Veliki Britaniji in Irski. FOTO: Furs

Po njegovih navedbah je industrijske hale v Lendavi januarja letos oddal v najem drugemu podjetju. Moški je pojasnil še, da ima njegovo podjetje sedež v Slovenski Bistrici, zaradi precejšnje oddaljenosti Lendave pa industrijskega kompleksa ni pogosto obiskoval. Nazadnje naj bi bil tam junija letos, ko po lastnih besedah ni opazil ničesar nenavadnega oziroma sumljivega. Industrijske hale nekdanje Nafte Lendava je pred približno dvema letoma kupilo podjetje Odpad Bistrica, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadnih kovin. Kot je lastnik še pojasnil, je zemljišče kupil z namenom, da bi dotrajane objekte porušil in na njihovem mestu vzpostavil nov industrijski kompleks. Podjetje Odpad Bistrica je bilo v preteklosti že pod drobnogledom inšpektorjev zaradi nezakonito odloženih odpadkov.

Prebivalci pretreseni

Delavci so bili zaradi hlapov, ki so veli iz tobaka in tudi drugih kemikalij, pogosto omotični. FOTO: Furs

Odkritje je pretreslo tudi okoliške prebivalce, ki naj ne bi niti slutili, kaj se dogaja za zidovi industrijskega kompleksa . Številni so bili namreč prepričani, da so objekti zapuščeni. Okna hale so bila ves čas zastrta oziroma zapečatena, zato tudi ponoči ni bilo opaziti svetlobe. Industrijsko območje je obiskal tudi lendavski župan, ki je bil nad razkritjem zgrožen. Opozoril je na nesprejemljivost izkoriščanja ljudi in izpostavil tudi odgovornost pri prodaji nekdanjih industrijskih objektov. Kritičen je bil predvsem do stečajnih upraviteljev, ki po njegovem mnenju dopuščajo špekulativne nakupe nepremičnin. Opozoril je, da lahko takšne objekte kupijo posamezniki brez resnih in poštenih namenov, kar lahko vodi tudi v zlorabe in nezakonite dejavnosti.

Ves čas so jih nadzorovali, tudi s pomočjo kamer. FOTO: Furs

Preiskovalci so v industrijskem kompleksu odkrili eno največjih ilegalnih tovarn cigaret v Evropi. V njej je v izjemno slabih razmerah živelo in delalo 33 državljanov Paragvaja in en državljan Bolgarije. Po navedbah policije so jim ob prihodu odvzeli dokumente in telefone, prepovedali zapuščanje prostorov ter jih nadzorovali s kamerami. Preiskovalci so zasegli približno 14 milijonov cigaret in 44 ton tobaka, dodatnih 14 milijonov cigaret pa so odkrili v tovornem vozilu. Policija zaradi suma trgovine z ljudmi in davčne zatajitve preiskuje dva slovenska državljana. Enega so po zaslišanju izpustili na prostost, drugi pa je še vedno na begu. Preiskava poteka tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, saj preiskovalci sumijo, da je bila v nezakonito dejavnost vpletena širša mednarodna kriminalna združba.