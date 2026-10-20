Po grozljivem razkritju pri Lendavi udarili po državi: »Žrtev ne sme nihče kaznovati za to, v kar so jo prisilili«

Po odkritju nezakonite tovarne cigaret pri Lendavi, kjer je policija našla 34 tujih delavcev, ki naj bi bili žrtve prisilnega dela, je Levica vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Poslanec Vladimir Šega opozarja, da mora država bolje zaščititi žrtve izkoriščanja in ostreje ukrepati proti storilcem.

Policija v primeru pri Lendavi preiskuje sum trgovine z ljudmi in davčne zatajitve. Primer velja za največjo doslej odkrito nezakonito proizvodnjo cigaret v Sloveniji.

Primer nezakonite proizvodnje cigaret v bližini Lendave je sprožil tudi politične odzive. Policija je včeraj sporočila, da je v objektih na območju nekdanje rafinerije Nafta v Trimlinih odkrila 33 državljanov Paragvaja in enega državljana Bolgarije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi bili nastanjeni v slabih razmerah, objekta niso smeli zapuščati, odvzeta naj bi jim bila komunikacijska sredstva, za opravljeno delo pa po navedbah policije niso prejeli plačila. V Levici so zato vložili zahtevo za sklic nujne seje pristojne komisije državnega zbora. Šega je ob tem predstavil več zahtev, s katerimi bi po njihovem mnenju morali preprečiti podobne primere in izboljšati položaj žrtev.

Želijo lažjo zamenjavo delodajalca

V Levici menijo, da mora država spremeniti sistem, po katerem je dovoljenje tujega delavca vezano na njegovega delodajalca. Zahtevajo, da bi delavec, ki prijavi izkoriščanje, lahko obdržal dovoljenje za prebivanje in nemudoma zamenjal delodajalca. Prav tako zahtevajo varno nastanitev ter pravno in psihosocialno pomoč za delavce, odkrite pri Lendavi. Zavzemajo se tudi za vzpostavitev stalnega, javno financiranega programa varne nastanitve za žrtve delovnega izkoriščanja.

Status žrtve ne glede na pričanje

Med zahtevami je tudi predlog, da bi žrtve dobile pravice ne glede na to, ali so pripravljene pričati v kazenskem postopku. Po predlogu Levice bi jim morali zagotoviti pravico do bivanja in dela, zdravstvenega zavarovanja, brezplačne pravne pomoči ter možnosti državne odškodnine. »Za tisto, v kar so jo prisilili, je ne sme nihče kaznovati,« poudarjajo.

Ničelna toleranca do izkoriščanja ljudi in nezakonitega poslovanja V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo ogorčeni nad razkritji o razmerah v nezakonitem obratu za proizvodnjo cigaret pri Lendavi. Ravnanja, o katerih poročajo pristojni organi – odvzem prostosti, prisilno delo, nehumane bivalne razmere in neplačevanje opravljenega dela – najostreje obsojamo. Dostojanstvo človeka in spoštovanje delavskih pravic morata biti brezpogojna temelja vsakega delovnega okolja, ne glede na državljanstvo ali izvor delavca. V OZS pričakujemo temeljito preiskavo, ugotovitev odgovornosti vseh vpletenih in ustrezno sankcioniranje dokazanih kaznivih dejanj. »Človekovo dostojanstvo nima cene. Nihče si ne sme ustvarjati zaslužka z odvzemanjem svobode, izkoriščanjem stiske in teptanjem osnovnih pravic ljudi. Obrtniki in podjetniki dobro vemo, da so zaposleni temelj uspešnega podjetja. Zato takšna ravnanja najostreje obsojamo. Odločno ukrepanje proti zlorabam je nujno za zaščito delavcev in vseh, ki poslujejo pošteno ter odgovorno,« poudarja Blaž Cvar, predsednik OZS. Nezakonito poslovanje škoduje tudi obrtnikom in podjetnikom, ki spoštujemo predpise, plačujemo davke in prispevke ter odgovorno skrbimo za zaposlene. Izkoriščanje ljudi in izogibanje obveznostim rušita pošteno konkurenco ter spodkopavata zaupanje v gospodarstvo.

Stranka zahteva tudi več inšpektorjev, policistov in preiskovalcev ter sistematično preverjanje znakov trgovine z ljudmi ob nadzorih.

Zahtevajo ostrejše kazni

Levica predlaga tudi strožje ukrepe zoper tiste, ki bi bili pravnomočno obsojeni zaradi trgovine z ljudmi ali hudega izkoriščanja delavcev. Med drugim zahtevajo prepoved pogojnih obsodb ter časovno omejeno prepoved lastništva, vodenja ali zastopanja podjetij.

Za podjetja, ki bi bila odgovorna za izkoriščanje delavcev, predlagajo celo možnost prepovedi opravljanja dejavnosti. Šega je ob predstavitvi zahtev poudaril, da mora država jasno pokazati, koga želi zaščititi. »Delavci niso poceni surovina,« je sporočil.