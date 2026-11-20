Pogin 12 govedi na kmetiji v Zgornji Voličini, ki so ga na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sprva komunicirali kot sum neprimernega ravnanja z govedom, je dobil poimenovanje, bližje dejanskemu stanju. Uradni veterinar je skrbnika živali zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali ovadil državnemu tožilstvu. Uradni veterinar se je za ovadbo odločil na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku inšpekcijskega nadzora, ter zbranih dokazov, so pojasnili na UVHVVR. Vzrok smrti govedi je najverjetneje pomanjkanje vode in krme, uradno pa bo vzrok potrdila forenzična preiskava – raztelesba živali –, ki bo zaradi več trupel trajala dlje, lahko nekaj tednov.

Kot smo poročali, je lastnik govedorejske kmetije oče, za živali pa je skrbel sin, a naj bi to dolžnost opustil zaradi spora z očetom, je pisal Dnevnik. Na grozljive prizore je prvi naletel veterinar praktik pri letnem pregledu. Uradni veterinar je na podlagi obvestila veterinarske ambulante opravil pregled kmetije ter odkril 12 poginulih govedi v različnih napredovanih fazah razkroja. Na kmetiji je bilo še 30 glav govedi in trije prašiči, katerih rejno stanje je veterinar ocenil kot primerno, vendar je skrbniku odredil, da mora zanje takoj zagotoviti dovolj vode in krme.

Lastnik je moral preostala goveda bodisi prodati bodisi zaklati za lastno uporabo.

Na UVHVVR so sprva določili, da živali lahko ostanejo na kmetiji, a je uradni veterinar zatem odločil, da jih mora skrbnik prodati ali oddati, sicer jih bo UVHVVR odvzela. Za govedo, ki je na paši, so mu postavili rok 13. november, za prašiče pa so mu odredili čiščenje hlevov in dali možnost, da jih proda ali zakolje za lastno uporabo. Skrbnik je zadnja goveda prodal dan pred iztekom roka, 12. novembra, pod nadzorom uradnega veterinarja so bila odpeljana na gospodarstva novih lastnikov. Trije prašiči bodo odpeljani v zakol v klavnico, do takrat pa bodo ostali pod nadzorom uradnega veterinarja, so pojasnili na upravi.

Omenjeni sum mučenja rejnih živali ni edini letos. Avgusta so veterinarski inšpektorji pri rejcu in strokovnjaku za govedorejo Marjanu Špuru v Iljaševcih v hlevu pod plastmi gnoja odkrili pet razpadajočih trupel govedi. Od treh preživelih krav je bila ena tako slabotna, da jo je morala veterinarka takoj usmrtiti, dve pa so inšpektorji odvzeli. Inšpekcija je Špura zaradi suma storitve kaznivega dejanja mučenja živali kazensko ovadila državnemu tožilstvu.

Na vidiku pa je že tretji morebitni primer suma mučenja. Pred kratkim je bilo v oddaji Tednik na TV Slovenija predstavljeno domnevno zanemarjanje govedi na kmetiji v Veliki Račni pri Grosupljem. Prebivalci Velike Račne so že dlje opozarjali, da je več deset glav govedi brez ustrezne oskrbe, lačnih in v slabih razmerah.

Vzrok smrti govedi je najverjetneje pomanjkanje vode in krme (simbolična fotografija). FOTO: Kypros/Getty Images

Inšpekcija UVHVVR je zoper kmetijo prejela anonimno prijavo in na kmetiji izvedla nadzor. Kot so nam pojasnili, so ugotovili »več neskladij«, glede katerih postopek odrejanja in izvajanja ukrepov še poteka. Truplo ene od živali, ki so ga našli med nadzorom, pa so poslali v forenzično preiskavo zaradi ugotavljanja morebitnih znakov mučenja. Lastnici kmetije so bili odrejeni ukrepi za zagotovitev higiene in nastilja, ureditev bivalnih pogojev za teleta, veterinarski pregled telet s spremembami na koži in starejše koze, ki šepa, označitev koz in posodobitev podatkov v centralnem registru drobnice ter ureditev bivalnih pogojev za kokoši nesnice. Odstraniti mora tudi predmete, do katerih imajo živali dostop in ki lahko škodujejo njihovemu zdravju, naštevajo na UVHVVR. Po izvedbi odrejenih ukrepov bo inšpekcija na kmetiji opravila ponovno kontrolo. »V nadaljevanju postopka bo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in okoliščin izvedena tudi presoja morebitne prekrškovne odgovornosti in obstoja morebitnih prepovedanih ravnanj z znaki mučenja živali.«