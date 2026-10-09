Po hišnih preiskavah v Ljubljani, Kopru in Celju je sodišče odločilo, da gre 13 osumljencev v pripor

Ljubljansko okrožno sodišče je za 13 osumljencev iz obsežne mednarodne preiskave kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog ter orožja, ki jo je v četrtek razkrila policija, odredilo pripor. Za dva osumljenca pa je odredilo hišni pripor, so za STA pojasnili na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Kot so navedli na Okrožnem sodišču v Ljubljani, so bili od trinajstih odrejenih priporov štirje odrejeni iz razloga ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, devet pa iz razloga ponovitvene nevarnosti. Sodišče je odredilo tudi dva hišna pripora, od tega enega iz razloga ponovitvene nevarnosti in enega iz razloga ponovitvene nevarnosti in begosumnosti, so pojasnili. Policija je v četrtek razkrila podrobnosti štiri leta trajajoče obsežne mednarodne preiskave zelo dobro organizirane kriminalne združbe, ki je aktivnosti izvajala na območju več evropskih držav, njeni člani pa so bivali na območju Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Španije in na Nizozemskem.

V zadevi so policisti preiskali več kot 60 kaznivih dejanj v povezavi s prepovedanimi drogami, in sedem kaznivih dejanj, povezanih z orožjem. V zaključni akciji, ki je potekala v torek, so slovenski policisti na različnih lokacijah po državi opravili 41 hišnih preiskav. Prijeli so 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika.