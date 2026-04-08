Po hudi bolezni v 33. letu umrl Rok. Župan občine Sveta Trojica zlomljen: »Rok hvala za vse. Počivaj v miru«.

»Z globoko žalostjo in pretresenostjo smo sprejeli vest, da nas je po hudi in težki bolezni v 33. letu mnogo prezgodaj zapustil Rok Kukovec, nekdanji predsednik KMN Sveta Trojica. Njegova pot se je končala mnogo prezgodaj, a spomin nanj bo ostal med nami, v vsem, kar je soustvarjal, in v ljudeh, ki se jih je dotaknil. Ob tej boleči izgubi izrekam v imenu Občine Sveta Trojica in tudi osebno iskreno in globoko sožalje njegovi družini, svojcem ter vsem, ki so ga imeli radi. Rok hvala za vse. Počivaj v miru«.

To je ob žalostni novici o prezgodnji smrti Roka Kukovca zapisal župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah in državni svetnik, David Klobasa.

Pogreb bo v ponedeljek

Svojci pokojnika so sporočili, da se bo pogrebna slovesnost začela z mašo zadušnico v cerkvi Sv. Trojice v Slovenskih goricah v ponedeljek, 13. aprila 2026, ob 15. uri. Žara bo položena v farno cerkev dve uri pred pogrebom.

Molitev za pokojnega bo v farni cerkvi v nedeljo ob 18. uri.