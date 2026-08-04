Po hudi nesreči na Zaloški vsi govorijo o mladi policistki: Zunaj 60 stopinj, ona pa ...

Včerajšnja huda prometna nesreča na Zaloški cesti v Ljubljani ni pustila posledic le med udeleženci, temveč je opozorila tudi na delo vseh, ki ob takšnih dogodkih skrbijo za varnost in pomoč. Medtem ko so reševalci, gasilci in policisti posredovali na kraju nesreče, je številne na družbenih omrežjih ganila zgodba mlade policistke, ki je več ur v skoraj 40-stopinjski vročini usmerjala promet.

Kot smo že poročali, sta včeraj nekaj pred 12. uro na Zaloški cesti trčili osebno in tovorno vozilo s priklopnikom. Na kraju so posredovali gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, iz osebnega vozila rešili dve poškodovani osebi, ju predali reševalcem nujne medicinske pomoči, odklopili akumulatorja in nevtralizirali iztekle tekočine. Na Policijski upravi Ljubljana so za Slovenske novice pojasnili, da je po do zdaj zbranih podatkih do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje po napačni strani oziroma v napačni smeri voznika osebnega avtomobila.

Tiskovna predstavnica PU Ljubljana Špela Škoporc je sporočila, da se je sopotnica v osebnem vozilu huje poškodovala, vendar njeno življenje ni ogroženo. Voznik osebnega avtomobila je utrpel lažje telesne poškodbe. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ganljiv zapis Ljubljančana

Med številnimi odzivi po nesreči je veliko pozornosti pritegnila objava Ljubljančana na Facebooku. Namesto o sami nesreči je spregovoril o mladi policistki, ki je več ur brez premora skrbela za usmerjanje prometa. V zapisu je poudaril, da je bila cesta od poznega dopoldneva popolnoma zaprta, policistka pa je kljub neznosni vročini in številnim voznikom, ki so želeli zapeljati mimo zapore, ves čas ostala izjemno prijazna.

Med drugim je zapisal: »Zunaj je 40 stopinj, ona pa že kakšnih šest ur usmerja voznike in se ukvarja s tistimi, ki bi na vsak način vseeno želeli tam mimo, ker je to pač najbližja pot do doma, pri tem pa ji uspe biti še izredno prijazna.«

Ob tem je ljudi pozval, naj pomislijo, kdo jim priskoči na pomoč v najtežjih trenutkih in dodal, da si policistka zasluži globok priklon ter spoštovanje. Mimoidoče je celo pozval, naj ji, če imajo pri sebi odvečno plastenko vode, ponudijo osvežitev, saj jo čaka še več ur dela na žgočem soncu.

Bralci navdušeni nad njeno predanostjo

Pod objavo se je hitro nabralo veliko komentarjev podpore. Petra je zapisala, da je njena hčerka policistko med sprehodom vprašala, ali potrebuje hladno vodo, vendar se ji je ta prijazno zahvalila in odgovorila, da je za zdaj ne potrebuje. Maja je poudarila, da bi si želela več tako sočutnih ljudi, ter zapis označila za lepo in pozorno gesto, policistki pa namenila iskreno zahvalo.

Magda je opozorila, da prepogosto opazimo le slabe stvari, medtem ko je v Sloveniji veliko srčnih in sončnih ljudi. Mateja je zapisala, da si poklon zasluži tako avtor objave, ker je opazil trud policistke, kot tudi policistka sama, saj je včasih potrebna le majhna gesta, da je svet lepši. Matej pa je sklenil z mislijo, da je še vedno veliko dobrih in normalnih ljudi.

Čeprav je prometna nesreča prinesla žalostne posledice za poškodovane, je zgodba o mladi policistki pokazala tudi drugo plat takšnih dogodkov – predanost ljudi, ki svoje delo opravljajo v najtežjih razmerah, ter solidarnost mimoidočih, ki znajo njihov trud opaziti in se jim zanj iskreno zahvaliti.