Po hudih obtožbah, da so ga ljubljanski policisti zbili na tla in tepli po obrazu in glavi, Ambasada Rog pripravlja tole

Poročali smo že, da Iniciativa Ambasada Rog policiji očita prekomerno in rasno motivirano nasilje pri obravnavi nedavnega pretepa dveh oseb v enem od ljubljanskih lokalov.

Ambasada Rog že vrsto let opozarja na rasno profiliranje policije in drugih državnih organov, menijo, da so policisti »brez razloga brutalno pretepli delavca«, ki mu je Slovenija podelila mednarodno zaščito. »Gre za enega hujših primerov rasno motiviranega policijskega nasilja,« so poudarili. Menijo, da so policisti vdrli v prostor, kjer takrat sicer ni bilo nikakršnega konflikta. Ko so policisti zagledali temnopolto osebo, so »brez vprašanj planili nanj s solzivcem, ga zbili na tla in ga začeli tepsti po obrazu in glavi«.

PU Ljubljana zavrnila očitke, da b na kakršen koli način ravnali nedovoljeno

Na ljubljanski policijski upravi so na podlagi prvih ugotovitev ostro zavrnili »namigovanja, da bi policisti postopali brutalno, pretepali osebe v postopku ali ravnali na kakršen koli nedovoljen način«. Prav tako so zanikali, da bi zoper kršitelja uporabljali plinski razpršilec ali palice.

Iniciativa Ambasada Rog je ob tem za četrtek napovedala protestni shod v Miklošičevem parku v Ljubljani.