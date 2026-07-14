Župan Kočevja po napadu na policista udaril naravnost: »Določeni posamezniki (Romi in Neromi) lahko počnejo karkoli«

Ponedeljkov napad na policista v Kočevju po mnenju tamkajšnjega župana Gregorja Koširja razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje po njegovem ne gre pričakovati izboljšanja razmer.

V Kočevju je voznik osebnega vozila v ponedeljek zbil policista. Ta je bil v nesreči huje poškodovan in s helikopterjem odpeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana, policija pa je 25-letnega osumljenca že prijela.

Matoz potrdil, da gre za povratnika

Notranji minister Franci Matoz je v ponedeljek za TV Slovenija povedal, da so 25-letnika v preteklosti že večkrat obravnavali zaradi različnih kaznivih dejanj.

Po mnenju župana Kočevja ponedeljkov napad razkriva resne sistemske pomanjkljivosti. Sodišča po njegovem mnenju premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznivih dejanjih ostajajo na prostosti in nadaljujejo s kršitvami.

»Preprosto nimamo učinkovitega sodstva na način, da bi prestopnika, ki je večkratni ponavljalec, obravnaval na celovit način in ga na nek način tudi odstranil iz sistema,« je opozoril.

Tako v izjavi, kot v zapisu na družbenem omrežju Facebook je Košir izpostavil tudi neučinkovitost urejanja romskih vprašanj. Do takšnih »deviacij«, ko je ponedeljkov dogodek, po njegovem prihaja zaradi slabe integracije, zato je po njegovem nujna sprememba socialne zakonodaje.