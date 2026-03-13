V sindikatu policistov ogorčenje: po njihovih informacijah tožilstvo streljanje na Fužinah preiskuje kot sum uboja

V Sindikatu policistov Slovenije so dobili informacijo, da Specializirano državno tožilstvo v primeru streljanja v Fužinah, v katerem je umrl 25-letni moški, preiskuje sum kaznivega dejanja uboja. V sindikatu so ogorčeni, saj menijo, da so policisti ob tragičnem dogodku ravnali zakonito in strokovno. »Po naših informacijah Specializirano državno tožilstvo zbira informacije v smeri suma, ali je šlo za kaznivo dejanje uboja,« je danes za STA povedal predsednik sindikata Igor Toplak in potrdil pisanje današnjega Večera.

»Zaradi interesa preiskave vam v tem trenutku lahko sporočimo le to, da preiskujemo zakonitost uporabe strelnega orožja,« pa so danes za STA odgovorili s Specializiranega državnega tožilstva. Na vprašanje, ali se streljanje na Fužinah preiskuje kot sum uboja in zoper koliko policistov, niso odgovorili.

Uporaba strelnega orožja skrajni ukrep

V sindikatu se zavzemajo, da se postopek preiskave čim hitreje konča, Toplak je izrazil tudi pričakovanje, da bo preiskava pokazala, da je bil policijski postopek v celoti strokoven, zakonit, predvsem pa učinkovit. Kot je namreč poudaril, sta policista uporabila strelno orožje po tistem, »ko je šla oseba z nožem proti njima«, prav tako ni upoštevala ukazov policije, naj preneha s svojim ravnanjem. »V tem primeru je bilo ogroženo njuno življenje in sta bila prisiljena streljati,« je prepričan. »Uporaba strelnega orožja je skrajni ukrep, toda v primeru, ko je policist dolžan zaščititi sebe ali koga drugega, je dolžan poseči tudi po strelnem orožju,« je dodal. Policistov sicer tožilstvo še ni zaslišalo, je zatrdil. Je pa ob tem izrazil bojazen, da bodo takšni postopki v prihodnje vplivali na delo policistov, ki so nezaščiteni. »In to je eden od razlogov, zakaj policisti odhajajo v druge službe, kjer niso podvrženi dodatnim preiskavam po tistem, ko zadevo opravijo dobro in odlično in bi jih vodstvo moralo pohvaliti,« je poudaril.

Umrl je 25-letni moški

Na Fužinah je prejšnji teden prišlo do streljanja, v katerem je v nujni policijskih intervenciji pod streli umrl 25-letni moški. Na policiji so poudarili, da gre za izjemno tragičen dogodek, saj je temeljna naloga policije varovanje ljudi. Kot so navedli, motiv za napad na policiste še ni znan, so pa vse okoliščine dogodka predmet nadaljnjega zbiranja obvestil ter nadaljnje temeljite preiskave, ki jo vodi Specializirano državno tožilstvo.