Po izbruhu škandala se je zdaj oglasil slovenski zdravnik, ki je bil deležen obtožb, to sporoča

Nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič očitke vodstva, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, kjer jih je operiral, zavrača kot neresnične in žaljive. Za delo v zasebni ambulanti je imel dovoljenje, na ta način pa je veliko pacientov operacijo dobilo prej, pravi. Podprlo ga je tudi deset kolegov. Kot je v odzivu preko svojega odvetnika Boštjana Penka sporočil Kavčič, so očitki o neupravičenem preusmerjanju pacientov v zasebni zavod neresnični, nedostojni in žaljivi ne zgolj do njega osebno, pač pa tudi vseh, ki jim že nekaj desetletij pomaga in z uspešnimi operacijami omogoča ponovno aktivno življenje.
Kot navaja Penko, je Kavčič s svojo ekipo v novomeški bolnišnici v letošnjem letu opravil več operacij kolka in kolena kot kateri koli drugi operater v državi, posledično je bilo v bolnišnici izvedenih več tovrstnih operacij kot na primer v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ali Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Priznava, da je ob polno zasedenih kapacitetah bolnišnice, ko so operacije izvajali tudi v dodatnem programu in izven delovnega časa, operiral tudi v zasebni ordinaciji s koncesijo, za kar pa je imel dovoljenje oz. soglasje delodajalca. »Šlo je za izvajanje operacij v okviru javnega zdravstva (koncesionarja), zaradi katerih je mnogo pacientov prišlo do operacije prej, kot če bi čakali na razpoložljive termine v bolnišnici, ne da bi bili pri tem kakor koli prikrajšani ali oškodovani drugi pacienti, ki se za to možnost niso odločili,« je zagotovil.
Prepričan je, da želi vodstvo bolnišnice obračunati z njim zato, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo dodatnega dela, ki so ga opravljali. S tako brezglavim in docela neutemeljenim ukrepanjem vodstva bolnišnice se razpad našega javnega zdravstvenega sistema nezadržno nadaljuje, je v Kavčičevem imenu sporočil njegov odvetnik. Odzivu je Kavčič priložil tudi izjavo podpore desetih zdravnikov oddelka za ortopedsko kirurgijo v novomeški bolnišnici. V njej zdravniki opozarjajo, da je Kavčič pomembno vplival na strokovni razvoj ortopedov ter ključno prispeval k temu, da je ortopedija v novomeški bolnišnici postala sinonim za vrhunsko obravnavo bolnikov pri vstavitvah kolčnih in kolenskih endoprotez v Sloveniji.
Zdravniki ocenjujejo, da vodstvo svoje poteze očitno ni celovito premislilo, da je bila odločitev sprejeta impulzivno in brez dialoga z osebjem. Ob tem opozarjajo, da ortopedija v novomeški bolnišnici v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati svojega dela v primeru popolne prekinitve sodelovanja s Kavčičem, ker da je ekipa trenutno sestavljena zgolj iz enega starejšega specialista ter štirih mladih z manj kot petletnimi izkušnjami po specialističnem izpitu. »Vse navedeno daje slutiti, da bi lahko trenutne odločitve vodstva vodile v razpad oddelka, ki je bil v preteklosti sinonim za optimalno obravnavo bolnikov pri artroplastiki kolka in kolena ter je novomeško bolnišnico postavil na zemljevid, tudi izven meja Slovenije,« so zapisali.