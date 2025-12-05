Po izbruhu škandala se je zdaj oglasil slovenski zdravnik, ki je bil deležen obtožb, to sporoča

Nekdanji vodja ortopedske kirurgije v novomeški bolnišnici Gregor Kavčič očitke vodstva, da je paciente neupravičeno preusmerjal v zasebni zavod, kjer jih je operiral, zavrača kot neresnične in žaljive. Za delo v zasebni ambulanti je imel dovoljenje, na ta način pa je veliko pacientov operacijo dobilo prej, pravi. Podprlo ga je tudi deset kolegov. Kot je v odzivu preko svojega odvetnika Boštjana Penka sporočil Kavčič, so očitki o neupravičenem preusmerjanju pacientov v zasebni zavod neresnični, nedostojni in žaljivi ne zgolj do njega osebno, pač pa tudi vseh, ki jim že nekaj desetletij pomaga in z uspešnimi operacijami omogoča ponovno aktivno življenje.

Kot navaja Penko, je Kavčič s svojo ekipo v novomeški bolnišnici v letošnjem letu opravil več operacij kolka in kolena kot kateri koli drugi operater v državi, posledično je bilo v bolnišnici izvedenih več tovrstnih operacij kot na primer v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ali Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Priznava, da je ob polno zasedenih kapacitetah bolnišnice, ko so operacije izvajali tudi v dodatnem programu in izven delovnega časa, operiral tudi v zasebni ordinaciji s koncesijo, za kar pa je imel dovoljenje oz. soglasje delodajalca. »Šlo je za izvajanje operacij v okviru javnega zdravstva (koncesionarja), zaradi katerih je mnogo pacientov prišlo do operacije prej, kot če bi čakali na razpoložljive termine v bolnišnici, ne da bi bili pri tem kakor koli prikrajšani ali oškodovani drugi pacienti, ki se za to možnost niso odločili,« je zagotovil.

Priložil tudi izjavo podpore desetih zdravnikov

Prepričan je, da želi vodstvo bolnišnice obračunati z njim zato, ker je podprl zahteve medicinskih sester s svojega oddelka za dostojno plačilo dodatnega dela, ki so ga opravljali. S tako brezglavim in docela neutemeljenim ukrepanjem vodstva bolnišnice se razpad našega javnega zdravstvenega sistema nezadržno nadaljuje, je v Kavčičevem imenu sporočil njegov odvetnik. Odzivu je Kavčič priložil tudi izjavo podpore desetih zdravnikov oddelka za ortopedsko kirurgijo v novomeški bolnišnici. V njej zdravniki opozarjajo, da je Kavčič pomembno vplival na strokovni razvoj ortopedov ter ključno prispeval k temu, da je ortopedija v novomeški bolnišnici postala sinonim za vrhunsko obravnavo bolnikov pri vstavitvah kolčnih in kolenskih endoprotez v Sloveniji.

Zdravniki ocenjujejo, da vodstvo svoje poteze očitno ni celovito premislilo, da je bila odločitev sprejeta impulzivno in brez dialoga z osebjem. Ob tem opozarjajo, da ortopedija v novomeški bolnišnici v dosedanjem obsegu ne more nadaljevati svojega dela v primeru popolne prekinitve sodelovanja s Kavčičem, ker da je ekipa trenutno sestavljena zgolj iz enega starejšega specialista ter štirih mladih z manj kot petletnimi izkušnjami po specialističnem izpitu. »Vse navedeno daje slutiti, da bi lahko trenutne odločitve vodstva vodile v razpad oddelka, ki je bil v preteklosti sinonim za optimalno obravnavo bolnikov pri artroplastiki kolka in kolena ter je novomeško bolnišnico postavil na zemljevid, tudi izven meja Slovenije,« so zapisali.