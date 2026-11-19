V poslanski skupini Resnica so ob izstopu Katje Kokot in Aleksandra Štoreka iz poslanske skupine zapisali, da je izstop »njuna samostojna in suverena odločitev, ki jo spoštujemo«. Predsednik Resnice in predsednik DZ Zoran Stevanović pa je na družbenem omrežju Facebook zapisal: »Zdaj pa samo še navzgor! Moč ljudem!« Poslanca Kokot in Štorek sta sporočila, da zapuščata poslansko skupino in stranko. Izpostavila sta, da je po ustavi vsak poslanec dolžan ravnati po svoji vesti. Oba sta izrazila hvaležnost za pridobljene izkušnje.

»Odločitev poslancev Katje Kokot in Aleksandra Štoreka za izstop iz poslanske skupine Resnica je njuna samostojna in suverena odločitev, ki jo spoštujemo. Obema se zahvaljujemo za dosedanje delo in sodelovanje ter jima želimo uspešno nadaljevanje parlamentarnega dela v vlogi neodvisnih poslancev,« so danes v sporočilu za javnost zapisali v poslanski skupini Resnica.

Dodali so, da je svet stranke Resnica 11. novembra obravnaval vprašanje vodenja poslanske skupine in sprejel sklep, s katerim je poslanski skupini predlagal zamenjavo vodje. Skoraj teden dni kasneje pa je poslanska skupina Resnica z večino glasov za novo vodjo poslanske skupine določila poslanko Martino Haring, ki je na tem mestu nasledila Kokot.

Stevanović: »Zdaj pa samo še navzgor!«

Predsednik Resnice in predsednik DZ Stevanović se je danes na izstopa odzval na Facebooku, kjer je zapisal zgolj »Zdaj pa samo še navzgor! Moč ljudem«. Pri tem je dodal več emotikonov v obliki vijoličnih src in dvignjene stisnjene pesti ter še dodal, da se počuti energično. Objavo je z več emotikoni upognjenih rok z napeto mišico komentiral tudi poslanec Resnice Nedeljko Todorović.

Resnica po izstopu ostaja s tremi poslanci

Resnica je na marčnih volitvah ob 5,49-odstotni podpori volivcev kot najmanjša parlamentarna stranka prvič prestopila prag DZ in zasedla pet poslanskih mest. Po izstopu dveh poslancev pa tako šteje še tri poslance, kar je najmanj, da še lahko ostane poslanska skupina.