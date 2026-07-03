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V boj za ljubljanskega župana še četrti kandidat, Klakočar Zupančič in Rop naj bi združila moči

Za kandidaturo se je Mihael Jarc odločil, »ker županov značaj ni več dorasel njegovemu položaju«.
Lokalne volitve bodo jeseni. FOTO: Uroš Hočevar
Lokalne volitve bodo jeseni. FOTO: Uroš Hočevar
STA, B. K. P.
 3. 7. 2026 | 19:43
4:04
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Nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc je naznanil kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana (Mol). Na predlog Stranke slovenskega naroda, kateri tudi predseduje, bo kandidiral z Listo za čisto pitno vodo. Za kandidaturo se je odločil, »ker županov značaj ni več dorasel njegovemu položaju«, je dejal na današnji novinarski konferenci.

Poleg Jarca sta kandidaturo že napovedala mestna svetnika Aleš Primc in Jasmin Feratović. Za še en mandat se bo potegoval tudi aktualni ljubljanski župan Zoran Janković.

Med bistvene točke svoje kandidature, v katero se podaja tudi kot kandidat za mestnega svetnika, je umestil razveljavitev podrobnega prostorskega načrta za Stanežiče. Bližino tamkajšnjih gozdov namerava župan Zoran Janković po Jarčevih navedbah pozidati z bloki in tja prestaviti tudi tehnično bazo Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) z garažo s servisnimi dejavnostmi. »To je po moje zopet en nasilni poseg v naravo in bi rekel v srce Ljubljane,« meni Jarc. Njegova rešitev je razdelitev zemljišča na parcele, kjer bi lahko zgradili 900 enodružinskih hiš »z dovolj prostora za dva do tri otroke, pa še majhen vrtiček bi bil zraven«, cilj pa bi bila izgradnja vsaj 450 hiš in doma za starejše občane, ki bi ga zgradili iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, je napovedal. Ob tem je naslovil tudi demografsko sliko. »Narod, ki proda vrednostno več plenic za starejše kot za dojenčke, je na žalostni poti in župan temu pač ne sledi, ker ni dorasel s svojim značajem temu položaju,« je ocenil Jarc.

Tudi o tržnici in kanalu C0

Kot drugo pomembno točko svoje kandidature je omenil gradnjo kanala C0. »Zadeva bi bila čisto v redu, če ne bi potekala, kjer poteka,« je ocenil. Kot je izpostavil, je Ljubljana tudi izmed redkih prestolnic, »ki še pije vodo iz podtalja, kjer mesto stoji oziroma od koder se stekajo te zaledne vode«. Ob tem je bil jasen, da bi mesto moralo poiskati nadomesten vir potne vode. Na odboru za varstvo okolja, na katerem je deloval med letoma 2006 in 2010, so se takrat odločili, da angažirajo geološki zavod, da bo naredil testne vrtine v Krim. V projekt so takrat po njegovih navedbah vložili 700.000 evrov, »pa je to potem pod gospodom Jankovićem zamrlo«.

Jarc je v preteklosti že kandidiral za župana Mol, nekaj let je deloval kot mestni svetnik. Od leta 2024 je predsednik Stranke slovenskega naroda.

Kot tretjo točko je ob svoji kandidaturi predstavil problematiko prenove ljubljanske tržnice, »ki pravzaprav ni in ne bo prenova, če bo šla po načrtih, ki jih je zbobnal z vseh vetrov sedanji župan, to bo uničenje tržnice,« je dejal Jarc. Kot rešitev vidi ustavitev projekta. Ob tem je dejal še, da bi Mesarski most, ki pozimi tudi drsi, lahko razstavili in ga prepeljali na Rakovo Jelšo, kjer bi omogočili boljšo povezavo z Ižansko cesto. Dejal je še, da »bo treba Ljubljani vrniti dušo, srce in nasmeh«. Ob tem je napovedal, da v koalicijo ne bo šel, saj bi z ločenimi listami skupno dobili več, kot bi dobili z enotno listo v Ljubljani. Glede ostalih kandidatov na Listi za čisto pitno vodo pa je dejal, da bi se lahko med njimi pojavila tudi znana imena. »Malo si poglejte, kdo je kandidiral na Listi za čisto pitno vodo 2002 in 2006, če so še živi, bodo rade volje prišli zraven,« je opisal.

Vse glasnejše so tudi govorice, da naj bi se v boj za županski stolček podala prva predsednica Državnega zbora v samostojni Sloveniji Urška Klakočar Zupančič in nekdanji predsednik vlade Anton Rop, po neuradnih informacijah POP TV celo s skupno listo, a sama tega do zdaj še nista komentirala.

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