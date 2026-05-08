Po Jankoviću kandidaturo napovedal še Feratović: »Ljubljana si zasluži novega župana«

Predsednik Piratov in ljubljanski svetnik Jasmin Feratović, ki napoveduje vnovično kandidaturo za županski stolček v prestolnici, je prepričan, da si Ljubljana zasluži več in da je treba investicijske prioritete v mestu »povsem obrniti«. Verjame, da so Pirati »trenutno edina opozicijska sila, ki je zmožna ogroziti primat Zorana Jankovića«. »Zadnjih dvajset let gledamo, kako nam lastno mesto postaja tuje,« je Feratović dejal na novinarski konferenci in opozoril, da se prebivalce »izrinja na račun turistov in bogatih investitorjev«. Po njegovih besedah je mesto razklano na dva dela, in sicer na tiste, ki imajo povezave z županom Zoranom Jankovićem, da jim uredi denimo gradbeno dovoljenje ali mesto za otroka v vrtcu, ter na »tiste, ki čakamo v vrsti brez kuvert«. Kandidirati se je odločil zato, ker verjame, da »Ljubljana potrebuje spremembe, da je treba začrtati novo pot, novo smer, da mesto ponovno vrnemo ljudem«.

Opozoril je na po njihovi oceni nevzdržne razmere na različnih področjih in razkril program njihove stranke. Med drugim želijo pospešiti gradnjo najemniških stanovanj, in sicer želijo graditi »velike stanovanjske soseske, ne le butičnih projektov«. Napovedal je tudi konec velikim investicijam v športno infrastrukturo. »Gradi se kopališča, ogromne komplekse, spomenike županu, ne gradi se pa tistega, kar dejansko v mestu potrebujemo,« meni. Kot je napovedal, bodo sčasoma uvedli brezplačen vrtec za vsakega otroka, saj da si mesto to lahko privošči. Prenoviti želijo javni potniških promet, vzpostaviti novo shemo linij Ljubljanskega potniškega prometa, vpeljati hitre avtobuse in na dolgi rok v mesto vrniti tudi tramvaj.

Zamenjati želijo vodstvo Zdravstvenega doma Ljubljana, »ki je z mobingom odgnalo preštevilne zaposlene«, zaradi česar so mnogi v mestu brez osebnega zdravnika, ginekologa in zobozdravnika, je dejal Feratović in se zavzel za bolj aktivno kadrovsko politiko za privabljanje kadra. Feratović za jesenske lokalne volitve vabi tako civilne iniciative kot druge opozicijske stranke, da se jim pridružijo, da zgradijo skupno fronto in zamenjajo oblast v mestu. »Ljubljana si zasluži novega župana,« je prepričan.

Kandidiral že pred štirimi leti

29-letni ekonomist Feratović je na županskih volitvah nastopil tudi pred štirimi leti, kot nosilec liste pa je bil edini izvoljen v mestni svet. Preboj v mestni svet je bil, kot je pojasnil na današnji novinarski konferenci, tudi cilj njegove takratne kandidature. V zadnjih štirih letih pa so Pirati po njegovih besedah »postali sinonim za mestno opozicijo«. Izpostavil je, da so bili močno prisotni v javni razpravi o odločitvah v mestu, zato meni, da je tokrat njihovo izhodišče povsem drugačno. »S svojimi kritikami smo prispevali k temu, da so občani tudi sami sprevideli, kakšna oblast nas vodi, kar je tudi podlaga za to, da se tudi župan ne podaja v to tekmo z enakim izhodiščem kot pred štirimi leti,« meni Feratović.

Janković je sicer na današnji slavnostni seji mestnega sveta pred sobotnim praznikom Ljubljane vnovič napovedal župansko kandidaturo. Da se bo podal v boj za županski stolček, je doslej prav tako že napovedal tudi mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc. Piratska stranka Slovenije, ki jo Feratović vodi od decembra 2024, je nastopila tudi na marčnih državnozborskih volitvah, a ni dosegla parlamentarnega praga.