Po jutranji megli skoraj poletnih 28 stopinj, a prihaja konkretna ohladitev

Po precej spremenljivem začetku vikenda se bo vreme umirilo. Po napovedi Agencije RS za okolje bo ponoči precej jasno, bo pa zaradi jasnega neba in šibkega vetra po številnih nižinah in kotlinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 10 do 16 stopinj Celzija, v alpskih dolinah pa se lahko spustijo do okoli 7 stopinj.

Nedelja bo spet skoraj poletna

Po razkroju jutranje megle bo nedelja povsod sončna. Dnevne temperature bodo za drugo polovico septembra precej visoke, saj bodo dosegle od 24 do 28 stopinj Celzija. Tudi v sosednji Furlaniji - Julijski krajini pričakujejo podobno vreme. Tamkajšnji meteorologi za nedeljo napovedujejo od 26 do 28 stopinj v nižinah ter do 27 stopinj ob morju, kar je nekoliko nad dolgoletnim povprečjem za ta čas. Razlog za prijetno nedeljo je šibko območje visokega zračnega tlaka, ki se prek zahodne in osrednje Evrope širi proti vzhodu. V višinah k nam od severozahoda priteka bolj suh zrak, zato večjega razvoja oblakov čez dan ni pričakovati.

Nedelja bo zato primerna tudi za izlete v hribe. V gorah bo vreme precej mirnejše kot danes, ko je bilo še več oblačnosti in posameznih ploh. Danes je bila temperatura na 1500 metrih okoli 11, na 2500 metrih pa okoli 6 stopinj Celzija.

Proti večeru se bo od severa začelo spreminjati

Povsem brez sprememb pa nedelja vendarle ne bo. Proti večeru se bo od severa začela povečevati oblačnost, kar bo prvi znak spremembe, ki bo bolj očitna v ponedeljek. Takrat bo deloma sončno, oblačnost pa se bo čez dan spreminjala. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, temperature pa bodo nekoliko nižje kot v nedeljo. Večji del Slovenije bo ostal brez omembe vrednih padavin. Trenutne srednjeročne napovedi ARSO za severozahod države kažejo za ponedeljek najvišje temperature okoli 20 do 22 stopinj, kar pomeni občuten padec glede na nedeljskih skoraj 28 stopinj.

Torek bo po trenutni napovedi sončen, vendar razmeroma svež. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem pa bo še naprej vztrajala burja. V severozahodnem delu države se lahko jutranje temperature spustijo celo na približno 6 stopinj, dnevne pa naj bi ostale večinoma med 16 in 18 stopinjami. To pomeni, da nas po skoraj poletni nedelji v samo dveh dneh čaka precej izrazita temperaturna sprememba. V sredo bo jutro še sončno in sveže, nato pa bo v zahodnih krajih začela naraščati oblačnost.

Tudi na Hrvaškem napovedujejo močno burjo

Podobno spremembo vremena pričakujejo tudi na Hrvaškem. Nedelja bo tam še pretežno sončna, v notranjosti bo zjutraj ponekod megla, temperature pa se bodo povzpele tudi do 29 stopinj. V ponedeljek bo zapihal severni in severovzhodni veter, ob Jadranu pa bo začela krepiti burja. Hrvaški meteorologi opozarjajo, da bo v ponedeljek zvečer postala zmerna do močna, ponekod pa bodo sunki lahko celo viharni. V torek bo še nekoliko hladneje.

Pred nami je torej zelo topel zaključek vikenda, nato pa precej hitro prehajamo v bolj jesenski tip vremena. Čas za izlete na morje počasi mineva.