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Po katastrofalnih poplavah spet proslavili Lučki dan, ki je trajal ves teden (FOTO)

V idilični vasici in Občini Luče ob Savinji so spet optimistični in življenje gre naprej.
Zaigrali so dobrodošlico. FOTO: Jože Miklavc

Zaigrali so dobrodošlico. FOTO: Jože Miklavc

Perice na lučkem perišču  FOTO: Jože Miklavc

Perice na lučkem perišču  FOTO: Jože Miklavc

Zanikala sta krivolov.  FOTO: Jože Miklavc

Zanikala sta krivolov.  FOTO: Jože Miklavc

Naplavine v spomin na poplave  FOTO: Jože Miklavc

Naplavine v spomin na poplave  FOTO: Jože Miklavc

Bernarda Matijovc še zna z volno.  FOTO: Jože Miklavc

Bernarda Matijovc še zna z volno.  FOTO: Jože Miklavc

Raubšica s plenom rib FOTO: Jože Miklavc

Raubšica s plenom rib FOTO: Jože Miklavc

Janez Podlesnik in vnuk Gašper sta pletla koše.  FOTO: Jože Miklavc

Janez Podlesnik in vnuk Gašper sta pletla koše.  FOTO: Jože Miklavc

Pericam je zaigral Raztur.  FOTO: Jože Miklavc

Pericam je zaigral Raztur.  FOTO: Jože Miklavc

Prva perica je delila dišavnice.  FOTO: Jože Miklavc

Prva perica je delila dišavnice.  FOTO: Jože Miklavc

Mladi muzikanti, od štanta do štanta  FOTO: Jože Miklavc

Mladi muzikanti, od štanta do štanta  FOTO: Jože Miklavc

Zaigrali so dobrodošlico. FOTO: Jože Miklavc
Perice na lučkem perišču  FOTO: Jože Miklavc
Zanikala sta krivolov.  FOTO: Jože Miklavc
Naplavine v spomin na poplave  FOTO: Jože Miklavc
Bernarda Matijovc še zna z volno.  FOTO: Jože Miklavc
Raubšica s plenom rib FOTO: Jože Miklavc
Janez Podlesnik in vnuk Gašper sta pletla koše.  FOTO: Jože Miklavc
Pericam je zaigral Raztur.  FOTO: Jože Miklavc
Prva perica je delila dišavnice.  FOTO: Jože Miklavc
Mladi muzikanti, od štanta do štanta  FOTO: Jože Miklavc
Jože Miklavc
 19. 8. 2026 | 10:42
3:44
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Pred tremi leti so zaradi katastrofalnih poplav odpovedali občinsko praznovanje, nadaljevali so ga leto za tem, letos pa so se že vrnili v običajne tirnice in proslavili 55. Lučki dan, ki je trajal kar ves teden, slavja pa ni zmotila niti letošnja vročina. Mnogi so se tako ob večerih želeli ohladiti, podružiti, srečati s svojci in tradicionalnimi gosti ter nazdraviti novim pridobitvam po temeljiti obnovi, kot je nov Juvanov jez pod Šmico.

Po budnici rukanje

V idilični vasici in Občini Luče ob Savinji so tako spet optimistični in življenje gre naprej. Program občinskega praznika so zaznamovale športne, kulturne in druge prireditve pod vrhom Raduhe pri koči na Loki ter slovesna podelitev priznanj in nagrad, pestro dogajanje pa je pritegnilo številne domače in tuje turiste, ki so v Zgornji Savinjski in Logarski dolini preživljali poletni dopust.

55. LUČKI DAN so organizirali.

Za posebno dogajanje so poskrbele Godba Zgornje Savinjske doline z jutranjo budnico, sveta maša s procesijo v domači cerkvi in razstava v bližnjem lovskem domu. Tam je Tadej Klemenšek, večkratni državni in lanski evropski prvak iz Litve, na mednarodni sceni rukal kot jeleni med parjenjem. Dogajanje Od štanta do štanta je pritegnilo tudi ljudi, ki radi odnesejo s seboj spominek, kos oblačila iz ovčje volne, kmečko orodje ali kulinarično dobroto. Pri Vlcerski bajti so zagnani upokojenci predstavili staro kmečko orodje in kulinariko, znamenite ribe iz Lučnice in domači masovnek. Dedek Janez Podlesnik Kumerski s Primoža je vnuka Gašperja učil plesti koše in košare, vlcerji pa so za mladino pripravili preproste kmečke in gozdarske igre.

Peš v Kamnik

Perice na lučkem perišču  FOTO: Jože Miklavc
Perice na lučkem perišču  FOTO: Jože Miklavc
Predstavili so znamenito pranje oblačil na prenovljeni vaški pralnici na potoku Mlinščica pri Juvanovi žagi, kjer so se izkazale perice in v delo uvajale mlada dekleta. Nepozabno je bilo obujati spomin na posebno vlogo nekdanjih Lučank, ki so ulov svežih rib že ponoči, v posebnih hladilnih posodah (putrih), z lučjo (lahtirno) nosile peš v Kamnik in jih kasneje prodajale tamkajšnji gospodi še v Ljubljano. Tradicijo upodablja tudi občinski grb, ki prikazuje ženo s svetilko in ribo v košu. Da je bilo v Lučah vedno na voljo ravno prav rib, so poskrbeli domači fantiči raubšici: tokrat v njihovi vlogi Ivan Bezovnik Anza in Jaka Matijovc Juvanov, kelnarca je bila Valči Robnik, revirni ribiški čuvaj pa Zdravko Kladnik (Taškoc), ki je raubšice pogosto preganjal in tudi zasačil pri kaznivem krivolovu. Ob prikazu po scenariju Marije Štebe so nasmejali množico z izvirno predstavitvijo, ko je ribiški čuvaj (vahter) zalotil še mokra krivolovca na delu s še skoraj živimi lučkimi postrvmi. Ribe so nekoč lovili uradni ribiči, ženske iz Luč pa so jih prodajale v imenu lastnika na Kranjsko in kasneje v Ljubljano.

Vlcerji so za mladino pripravili tudi kmečke in gozdarske igre.

Finale festivala narodnozabavne glasbe na Hočevarjevih njivah je vodil znani moderator Franci Podbrežnik Solčavski, bronasti kolovrat je osvojil Ansambel Raztur, srebrnega Ansambel Gašperja Mirnika, zlati kolovrat pa si je priigral Ansambel Obisk.

Grb Občine Luče ponazarja žensko s košem, ribo in lanterno.

Do konca septembra bo na Prodeh na ogled razstava v naravnem ambientu Sonje Strgar z naslovom Naplavime. Preverjeno gre le za izvirne naplavine ob povodnjih Savinje, domača umetnica pa je kose poiskala, ustvarila zložbe v like in jih umestila v naravno okolje; razstava raziskuje odnos med človekom, naravo in časom.

Zanikala sta krivolov.  FOTO: Jože Miklavc
Zanikala sta krivolov.  FOTO: Jože Miklavc

Bernarda Matijovc še zna z volno.  FOTO: Jože Miklavc
Bernarda Matijovc še zna z volno.  FOTO: Jože Miklavc

Janez Podlesnik in vnuk Gašper sta pletla koše.  FOTO: Jože Miklavc
Janez Podlesnik in vnuk Gašper sta pletla koše.  FOTO: Jože Miklavc

Pericam je zaigral Raztur.  FOTO: Jože Miklavc
Pericam je zaigral Raztur.  FOTO: Jože Miklavc

Mladi muzikanti, od štanta do štanta  FOTO: Jože Miklavc
Mladi muzikanti, od štanta do štanta  FOTO: Jože Miklavc

Naplavine v spomin na poplave  FOTO: Jože Miklavc
Naplavine v spomin na poplave  FOTO: Jože Miklavc

Raubšica s plenom rib FOTO: Jože Miklavc
Raubšica s plenom rib FOTO: Jože Miklavc

Prva perica je delila dišavnice.  FOTO: Jože Miklavc
Prva perica je delila dišavnice.  FOTO: Jože Miklavc

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