Po katastrofalnih zastojih in nesrečah na avtoceste poslali inšpekcijo

Na ministrstvu za infrastrukturo so se po zadnjih nesrečah pri Postojni odločili za inšpekcijski nadzor. Pod drobnogledom je predvsem zožanje cestišča med Razdrtim in Postojno, odhajajoča vlada pa je ministrstvo za infrastrukturo, Dars in notranje ministrstvo pozvala, naj pripravijo poročilo o stanju prometne varnosti na avtocestah in hitrih cestah ter priporočila voznikom, kako v zožanjih voziti, da bi bila vožnja čim bolj varna.

Inšpektorji inšpektorata za infrastrukturo so po poročanju 24 ur že bili na delu včeraj in danes. Obiskali so delovišča okrog Postojne in Rebernic, v prihodnjih dneh pa bodo merili širine zoženih pasov na več odsekih, med drugim pri Postojni, Kozini, Domžalah in Krtini, naslednji teden pa tudi okrog Slovenske Bistrice. Meritve bodo potekale ob prisotnosti Darsa, njihovi delavci morajo namreč zagotoviti varen dostop in prazno cestišče. Inšpektorji bodo tako preverjali, ali so zapore v skladu z elaborati, ki so jih pripravili projektanti, prejeli naj bi jih danes, nato bodo potrebovali nekaj časa, da te elaborate preučijo, so še poročali pri 24 ur.

Dars bo moral ob tem navesti konkretne ukrepe za povečanje varnosti in učinkovitejšega upravljanja prometa v času zapor in del na območju hitrih cest in avtocest, je na sestanku z vsemi prej omenjenimi udeleženci danes dejala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek.