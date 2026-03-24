MOSTOVA SPET POVEZUJETA

Po katastrofi končno preboj, nova mostova kot ščit pred prihodnjimi poplavami

Vodna ujma je 2023. odnesla most čez Mežo na Prevaljah. Nov most čez Voglajno pri Zgodovinskem arhivu Celje.
Pne se čez Voglajno pri Zgodovinskem arhivu Celje FOTO: Robi Valenti

Pne se čez Voglajno pri Zgodovinskem arhivu Celje FOTO: Robi Valenti

Celjska občina je prispevala denar še za ureditev krožišča. FOTO: Robi Valenti

Celjska občina je prispevala denar še za ureditev krožišča. FOTO: Robi Valenti

Novega mostu so se razveselili tudi na Prevaljah. FOTO: Koroške novice

Novega mostu so se razveselili tudi na Prevaljah. FOTO: Koroške novice

Pne se čez Voglajno pri Zgodovinskem arhivu Celje FOTO: Robi Valenti
Celjska občina je prispevala denar še za ureditev krožišča. FOTO: Robi Valenti
Novega mostu so se razveselili tudi na Prevaljah. FOTO: Koroške novice
Mojca Marot
 24. 3. 2026 | 06:50
3:02
»Na ministrstvu za naravne vire in prostor se zavedamo, kako hude posledice je naravna ujma avgusta 2023 pustila na vašem območju, zato so vsa naša prizadevanja usmerjena v celovite rešitve, ki so trajne in odporne proti podnebnim spremembam,« je ob odprtju mostu čez reko Mežo na Prevaljah povedal minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki si je v družbi državnega sekretarja Mirana Gajška in celjskega župana Matije Kovača pozneje ogledal tudi most čez Voglajno v neposredni bližini Zgodovinskega arhiva Celje.

Še 76 projektov

Tudi ta je od minulega tedna že odprt, kar je številnim olajšalo pot do Zagrada in Teharske ceste, sploh zato, ker je še vedno v gradnji tudi most na Polulah na državni cesti Celje–Laško. »Most bo prispeval k izboljšanju prometne varnosti in prevoznosti, enakosti življenja ljudi v občini,« je zadovoljstvo ob odprtju izrazil prevaljski župan Matic Tasič, minister Novak pa je spomnil, da so za odpravo posledic naravnih nesreč koroške občine prejele že 162 milijonov evrov, financiranih je bilo kar 141 projektov. Letos imajo koroške občine odprtih še več kot 76 projektov v skupni vrednosti skoraj 100 milijonov evrov, prav tako poteka enajst protipoplavnih projektov na ključnih vodotokih in hudourniških pritokih, kar postopoma povečuje odpornost prebivalcev in infrastrukture. Eden ključnih objektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na tem območju je zadrževalnik visokih voda Poljana, zaključek gradnje predvidevajo prihodnje leto.

Celjska občina je prispevala denar še za ureditev krožišča. FOTO: Robi Valenti
Celjska občina je prispevala denar še za ureditev krožišča. FOTO: Robi Valenti

162 milijonov so že prejele koroške občine.

Tehnični pregled je uspešno opravil tudi novi most čez Voglajno v Celju. »Novi most je zasnovan brez vmesnih podpor, ki bi segale v vodno telo, in bo nemoteno prevajal pretoke tudi pri stoletnih vodah,« je poudaril državni sekretar Gajšek in dodal, da je gradnja novega mostu del obsežnega projekta protipoplavnih ureditev, skupaj vrednega približno 25 milijonov evrov, kar vse financira Načrt za okrevanje in odpornost. Mestna občina Celje je pri mostu čez Voglajno sodelovala kot investitorica gradnje novega krožišča in ureditve javne razsvetljave, iz občinskega proračuna je prispevala 1,1 milijona evrov. Most je zgrajen skladno z veljavnimi tehničnimi standardi in omogoča varno srečevanje tudi večjih vozil, vključno s tovornimi. Širina vozišča znaša dva vozna pasova, na obeh straneh sta urejeni mešani površini za pešce in kolesarje, kar pomeni bistveno višjo raven prometne varnosti v primerjavi s prejšnjo ureditvijo. »Obenem most ni zgolj prometni objekt, temveč del širšega sistema ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti Celja,« poudarja župan Kovač.

Novega mostu so se razveselili tudi na Prevaljah. FOTO: Koroške novice
Novega mostu so se razveselili tudi na Prevaljah. FOTO: Koroške novice

Zasnovan JE brez vmesnih podpor in bo nemoteno prevajal pretoke tudi pri stoletnih vodah.

Lifestyle  |  Svetovalnica
ZVIN GLEŽNJA

Zakaj se pogosta športna poškodba velikokrat ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
17. 3. 2026 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate denar na računu? Ni nujno najboljše

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

Je to kuhinja, ki misli namesto vas?

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
RAZISKAVA

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Prijava škode v nedeljo zvečer?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
20. 3. 2026 | 10:13
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Zakaj nabava odloča o zmagovalcih in poražencih?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
PromoPhoto
Razno
BELJAKOVINE

Beljakovine: koliko jih potrebujemo na dan in zakaj so ključne za energijo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
23. 3. 2026 | 10:47
