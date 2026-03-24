Po katastrofi končno preboj, nova mostova kot ščit pred prihodnjimi poplavami

»Na ministrstvu za naravne vire in prostor se zavedamo, kako hude posledice je naravna ujma avgusta 2023 pustila na vašem območju, zato so vsa naša prizadevanja usmerjena v celovite rešitve, ki so trajne in odporne proti podnebnim spremembam,« je ob odprtju mostu čez reko Mežo na Prevaljah povedal minister za naravne vire in prostor Jože Novak, ki si je v družbi državnega sekretarja Mirana Gajška in celjskega župana Matije Kovača pozneje ogledal tudi most čez Voglajno v neposredni bližini Zgodovinskega arhiva Celje.

Še 76 projektov

Tudi ta je od minulega tedna že odprt, kar je številnim olajšalo pot do Zagrada in Teharske ceste, sploh zato, ker je še vedno v gradnji tudi most na Polulah na državni cesti Celje–Laško. »Most bo prispeval k izboljšanju prometne varnosti in prevoznosti, enakosti življenja ljudi v občini,« je zadovoljstvo ob odprtju izrazil prevaljski župan Matic Tasič, minister Novak pa je spomnil, da so za odpravo posledic naravnih nesreč koroške občine prejele že 162 milijonov evrov, financiranih je bilo kar 141 projektov. Letos imajo koroške občine odprtih še več kot 76 projektov v skupni vrednosti skoraj 100 milijonov evrov, prav tako poteka enajst protipoplavnih projektov na ključnih vodotokih in hudourniških pritokih, kar postopoma povečuje odpornost prebivalcev in infrastrukture. Eden ključnih objektov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na tem območju je zadrževalnik visokih voda Poljana, zaključek gradnje predvidevajo prihodnje leto.

Celjska občina je prispevala denar še za ureditev krožišča. FOTO: Robi Valenti

Tehnični pregled je uspešno opravil tudi novi most čez Voglajno v Celju. »Novi most je zasnovan brez vmesnih podpor, ki bi segale v vodno telo, in bo nemoteno prevajal pretoke tudi pri stoletnih vodah,« je poudaril državni sekretar Gajšek in dodal, da je gradnja novega mostu del obsežnega projekta protipoplavnih ureditev, skupaj vrednega približno 25 milijonov evrov, kar vse financira Načrt za okrevanje in odpornost. Mestna občina Celje je pri mostu čez Voglajno sodelovala kot investitorica gradnje novega krožišča in ureditve javne razsvetljave, iz občinskega proračuna je prispevala 1,1 milijona evrov. Most je zgrajen skladno z veljavnimi tehničnimi standardi in omogoča varno srečevanje tudi večjih vozil, vključno s tovornimi. Širina vozišča znaša dva vozna pasova, na obeh straneh sta urejeni mešani površini za pešce in kolesarje, kar pomeni bistveno višjo raven prometne varnosti v primerjavi s prejšnjo ureditvijo. »Obenem most ni zgolj prometni objekt, temveč del širšega sistema ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti Celja,« poudarja župan Kovač.

Novega mostu so se razveselili tudi na Prevaljah. FOTO: Koroške novice