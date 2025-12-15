Po klančini za invalide norijo s skiroji

NEVARNO POČETJE

Stanovalci sosednjih stavb na bojni nogi zaradi ograje. Najpomembnejši sta varnost in pomoč gibalno oviranim.

V osrčju Zasavja, na trboveljskem Trgu revolucije, je nedavno počilo med stanovalci dveh sosednjih stanovanjskih blokov. Ogenj so zanetila vrata in ograja, ki po novem stojijo na poti med stavbama. Stanovalci prve, vile Barbara, v kateri so varovana stanovanja, pravijo, da so siti vandalizma, motenja in povzročanja škode. »Po klančini za invalide se vozijo s skiroji, kolesi, pešačijo pa kot po promenadi. Hodijo med avtomobili, poškodovalo se je že nekaj vozil. Med avtomobili se vozijo tudi na kotalkah in podobno. Ob vhodu smo si izborili en invalidski prostor, da lahko stanovalci posedimo ...