Po krajši bolezni je umrl duhovnik in legendarni slovenski urednik

V starosti 86 let je v sredo zvečer umrl soustanovitelj in dolgoletni urednik revije Ognjišče Silvester Čuk. Umrl je v izolski bolnišnici po krajši bolezni.

Čuk se je rodil 1. januarja 1940 v vasi Lome nad Idrijo. Osnovno šolo je obiskoval v Črnem Vrhu, po končani gimnaziji v Ajdovščini je študiral na teološki fakulteti v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1964, nato pa je postal nedeljski kaplan v Postojni. Več kot 50 let je bil duhovni pomočnik v Izoli, zadnja leta pa je bil duhovnik koprske škofije.

Kot nedeljski kaplan v Postojni je sodeloval pri nastajanju župnijskega lista Farno ognjišče, ki je bil predhodnik revije Ognjišče. Bil je njegov prvi lektor, grafični oblikovalec, avtor člankov in prevajalec.

Za svoje delo na duhovniškem in uredniškem ter pisateljskem področju je leta 2014 prejel odličje sv. Cirila in Metoda, priznanje Slovenske škofovske konference. Leta 2020 mu je koprska škofija ob 80-letnici življenja podelila odličje sv. Jožefa delavca.