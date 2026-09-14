Po kratkem soncu nov vremenski preobrat: Slovenijo bo spet zajel dež

Razvoj vremena v tem tednu bo precej podoben tistemu iz prejšnjega. Po sončnem in prijetno toplem koncu tedna se je ponedeljek začel z več oblačnosti in ponekod rahlimi padavinami. Na naše kraje namreč vpliva manjša višinska vremenska motnja, z njo pa nekoliko hladnejši in bolj nestabilen zrak. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale posamezne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj Celzija, na Primorskem do okoli 27 stopinj.

Zvečer se bo vreme umirilo in razjasnilo. Ob jasni noči bo v torek zjutraj predvsem po kotlinah in nižinah v notranjosti nastala megla oziroma nizka oblačnost.

Prihajata dva lepša dneva

Po razkroju jutranje megle bo v torek večinoma sončno. Tudi temperature bodo prijetne, čez dan večinoma od 23 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Podobno vreme nas čaka še v sredo. Jutro bo po nekaterih nižinah megleno, nato bo prevladovalo sončno vreme. Čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter, popoldne se bo oblačnost ponekod že nekoliko povečala. To bo prvi znak prihajajoče spremembe.

V četrtek znova dež in nevihte

Precej drugačna vremenska zgodba se začenja v noči na četrtek. Padavine bodo Slovenijo predvidoma zajele od zahoda, ob prehodu vremenske fronte pa se bodo razširile nad večji del države. V četrtek bo oblačno in deževno, vmes bodo nastajale tudi nevihte. Največ padavin je pričakovati predvsem v zahodni in južni Sloveniji. Obenem se bo občutno ohladilo.

Trenutni modelski izračuni nakazujejo, da bi lahko do petka v zahodni polovici države marsikje padlo med 30 in 50 litrov dežja na kvadratni meter, proti vzhodu pa naj bi bila količina praviloma manjša, večinoma med 10 in 20 litri. Razlike v temperaturah bodo precejšnje. V severozahodni Sloveniji modelski izračuni za četrtek nakazujejo dnevne temperature le okoli 16 stopinj, v osrednji Sloveniji okoli 20, na jugozahodu države pa bo lahko še okoli 24 stopinj.

Padavine bodo vztrajale tudi v petek

V bližini naših krajev naj bi se v petek oblikovalo ciklonsko območje, ki bo še vplivalo na vreme v Sloveniji. Zato bo nastalo še nekaj padavin, vendar bodo te čez dan postopoma slabele. Za zdaj kaže, da bo konec tedna precej mirnejši. V soboto in nedeljo bo več sončnega vremena in znova nekoliko topleje. Na Primorskem se lahko temperature povzpnejo do okoli 25 stopinj Celzija, v notranjosti države pa bo predvidoma nekaj stopinj hladneje.