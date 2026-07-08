Po kratki in zahrbtni bolezni se je poslovil glasbenik Alojzij Kastelic

Veliko prezgodaj se je poslovil Alojzij Kastelic, po domače Bolfkov Lojz, za prijatelja pa preprosto Lojz. Bil je eden od ustanovnih članov izredno priljubljene in uspešne zasedbe Stiški kvartet, katere člani so se od glasbenega kolega in dobrega prijatelja poslovili tudi na družabnih omrežjih. »Dragi naš Lojz, dragi Bolfi ... Še pred kratkim smo skupaj praznovali našo 35. obletnico in delali načrte za naprej … zdaj se pa moramo zaradi tvoje zahrbtne in kratke bolezni posloviti od tebe ...« so zapisali njegovi pretreseni prijatelji ter Lojzu v spomin objavili izbor fotografij, na katerih bodo za vedno ujeti skupni trenutki, ki bodo dalje živeli tudi v njihovih srcih.

Stiški kvartet je nastal skupaj z našo državo - leta 1991. Sestav štirih ubranih glasov pa poje slovenske ljudske, nabožne in umetne pesmi. Rad posega po dalmatinski glasbi različnih žanrov. Na svojstven način se loteva tudi interpretacije slovenskih popevk.

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Da enkratnega vokalista in srčnega človeka ni več med njimi, težko verjamejo tudi njegovi drugi prijatelji. »Lojz ni bil le odličen pevec, ampak predvsem srčen človek in iskren prijatelj. Na vsakem mojem jubilejnem rojstnem dnevu je s Stiškim kvartetom s pesmijo polepšal praznovanje. Tudi letos marca mi je skupaj s kvartetom zapel – ne da bi slutili, da bo to zadnjič, ko bomo skupaj delili tako lep trenutek,« je med drugim zapisal eden od njih, drugi pa mu je namenil čudovito in ganljivo pesem ter dodal: »Prijateljski objem tja gor, Lojz, dokler se ne snidemo spet. Nič nikoli več ne bo isto. Pogrešali te bomo.«

Od Alojzija Kastelica, ki je luč sveta ugledal pred 63 leti, se bodo poslovili danes ob 15.40 na pokopališču Stična.

https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/