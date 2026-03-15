Po letih rdečih številk bolnišnica Trbovlje znova posluje pozitivno

Splošna bolnišnica Trbovlje (SBT) je imela v preteklih letih precej težav v poslovanju. Kar dolgo je bila v rdečih številkah, ob tem so jo pestile še kadrovske težave. S sedanjim vodstvom z direktorjem Marjanom Podgorškom na čelu jim je uspelo finančno stanje konec lanskega leta sanirati. Za poplačilo dolga pri enotnem zakladniškem računu države (EZRD) ter zapadlih obveznostih so pridobili sredstva tudi iz interventnega zakona. »Leto 2025 je SBT zaključila s pozitivnim rezultatom, za kompletno sanacijo finančnega stanja pa bo potrebnih še nekaj let,« pravijo o trenutnem stanju.

Letošnje leto so začeli spodbudno, pridobili so pet milijonov investicijskih sredstev. Od ministrstva za zdravje so pridobili namenska sredstva za nakup drage medicinske opreme, in sicer mamografa v višini 177.811,36 evra, MR-naprave v višini 1,625.645,12 evra in ultrazvočnega aparata za 136.768,10 evra.

Spremljajoče storitve demontaže in odvoza stare opreme, ki so potrebne za preureditev prostora, v katerem bo nova oprema nameščena, in pogarancijsko vzdrževanje dobavljene medicinske opreme bo finančno krila bolnišnica. Prenova oziroma preureditev prostora za MR-aparat bo stala 253.017,98 evra. Mamograf in UZ-aparat sta v uporabi, dobava MR-aparata in prenova kuhinje potekata. Kuhinja bo predvidoma končana maja, MR-aparat pa bo v uporabi od junija. Vmes je bilo nekaj nevšečnosti zaradi okvare mamografa, zaradi česar so morali paciente preusmerjati v druge slovenske bolnišnice.

Na osnovi zakona o dodatnih interventnih ukrepih na področju zdravstva je SBT prejela tudi sredstva državnega proračuna za pokrivanje obveznosti javnih zdravstvenih zavodov za poplačilo zapadlega posojila EZRD v višini 1,950.000 evrov in obveznosti do dobaviteljev v višini 1,226.874,15 evra. Bolnišnica je pridobila sredstva za prenovo kuhinje, v sklopu katere bodo izvedli gradbeno-obrtniška in instalacijska dela ter dobavo in montažo pohištvene in tehnološke opreme. Pogodbena vrednost znaša 1,671.931,92 evra.

Direktor Marjan Podgoršek FOTO: Roman Šipić

Težave urgence ostajajo

Še vedno pereča in nerešena je urgentna služba v Zasavju. Po zapletu z zasavskimi zdravstvenimi domovi kljub posredovanju države namreč to področje še vedno ni urejeno, čeprav problematika traja že nekaj časa. »Delo v Urgentnem centru Trbovlje še vedno izvajamo izključno sami, z lastnim kadrom, zasavski zdravstveni domovi se v delo urgentnega centra ne vključujejo. S tem je seznanjeno tudi zdravstveno ministrstvo,« pravijo v bolnišnici. Zatrjujejo, da bi moral enoto za hitre preglede zagotavljati zdravstveni dom v urgentnem centru. Slednji sicer opravlja preglede v okviru urgentnega centra, a jih izvaja v svojih prostorih. Kdaj bi se zadeve utegnile rešiti ali vsaj premakniti, ni znano. Nedvomno in jasno pa je, opozarjajo, da bo morala za ureditev stvari poskrbeti država z ustreznim zakonom.

V SBT so še vedno prisotne tudi kadrovske težave. Kljub rednim razpisom prostih delovnih mest med zdravniki največ primanjkuje specialistov interne medicine in specialistov radiologije, želeli bi zaposliti še enega pediatra. »Primanjkuje nam tudi kader zdravstvene nege, tako srednje medicinske sestre oziroma zdravstveniki kot tudi diplomirane medicinske sestre oziroma zdravstveniki. Pomagamo si tudi z zaposlovanjem kadra iz tujine, vendar so postopki zelo dolgotrajni, zapleteni in še posebno za področje zdravstvene nege neprijazni tako za delavca kot tudi delodajalca,« pravijo. Posledično so zaposleni močno preobremenjeni, kar se med drugim kaže v velikem številu nadur.