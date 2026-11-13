Po Ljubljani bo vozil 30-metrski velikan! Sprejme kar 250 potnikov, a nekaj je povsem drugače (FOTO)

Ljubljanske ulice bodo kmalu dobile prav posebnega gosta. Ljubljanski potniški promet (LPP) začenja preizkušanje baterijskega tramvaja, kakršnega v slovenski prestolnici še nismo videli. Kar 30 metrov dolgo vozilo bo lahko prepeljalo okoli 250 potnikov, za vožnjo pa sploh ne bo potrebovalo tirnic! Gre za vozilo, s katerim želijo preveriti možnosti razvoja zmogljivejšega in učinkovitejšega javnega prevoza.

Vozilo, ki je enako kot klasični tramvaj, le da je prilagojeno za vožnjo po cestišču brez tirnic, bo testno vozilo na trasi od začetka Barjanske ceste do pokopališča Žale.

Ljubljana bo po navedbah LPP prvo mesto v Evropski uniji, ki bo preizkusilo tovrstno vozilo. To združuje zmogljivost klasičnega tramvaja in prilagodljivost cestnega prevoza, izdelalo ga je kitajsko podjetje CRRC

Tramvaj, ki ne potrebuje tirnic!

Čeprav mu pravijo tramvaj, se od tistih, ki jih poznamo iz številnih evropskih mest, precej razlikuje. Namesto po tirnicah se bo namreč vozil po običajnem cestišču. Prav tako ne bo potreboval nadzemnih električnih vodov, saj ga bodo poganjale baterije. Posebnost vozila je tudi njegova velikost. Dolgo je približno 30 metrov, naenkrat pa lahko sprejme okoli 250 potnikov. V prihodnjih tednih bodo vozniki LPP preizkušali njegove zmogljivosti in vozne lastnosti v dejanskih prometnih razmerah.

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

Se v Ljubljano po skoraj 70 letih vrača tramvaj?

Ljubljana je nekoč že imela tramvajski promet, vendar so zadnji klasični tramvaji po mestnih ulicah vozili leta 1958. O ponovni uvedbi tramvaja se govori že vrsto let, zdaj pa mestne oblasti preučujejo drugačno rešitev.

Ljubljanski podžupan Rok Žnidaršič je baterijski tramvaj napovedal že junija, ob predstavitvi razvojne vizije mesta do leta 2045. Novo vozilo je del načrtovanega sistema hitrega javnega prevoza BRT, ki predvideva uporabo namenskih prometnih pasov, sodobnih postajališč in prednosti javnega prevoza v križiščih. Vozilo je opremljeno z naprednimi tehnologijami, kot so kamere, senzorji, sistem LiDAR in satelitska navigacija, ki omogočajo samodejno sledenje označeni poti po t. i. virtualni tračnici. Med testiranjem v Ljubljani sicer teh funkcij ne bodo uporabljali in bo vozilo ves čas upravljal posebej usposobljeni voznik, je pojasnila MOL.

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

Kdaj bodo z njim lahko potovali Ljubljančani?

Čeprav se začenjajo preizkusi, to še ne pomeni, da bodo potniki z novim tramvajem že prihodnji teden potovali v službo ali šolo. Preizkusne vožnje bodo namenjene predvsem preverjanju delovanja vozila na ljubljanskih cestah. Dokončne trase, število vozil, stroški projekta in datum morebitne redne uvedbe za zdaj še niso potrjeni.