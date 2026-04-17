Po Logarjevi košarici Golobu se je oglasil Janša, to sporoča predsedniku Svobode

Predsednik SDS Janez Janša je ob umiku stranke Demokrati Anžeta Logarja s koalicijskih pogajanj s Svobodo na omrežju X zapisal: »Tudi skakač se je sestavljanja koalicije lotil na enak način kot nekoč njegova kraljica.« S tem je predsednika Svobode Roberta Goloba primerjal z Zoranom Jankovićem, ki mu leta 2011 ni uspelo sestaviti vlade. Tudi Jankovićeva tedanja stranka Pozitivna Slovenija je leta 2011 zmagala na volitvah, nato pa Jankoviću, ki je bil pretendent za mandatarja, ni uspelo sestaviti koalicije. Slednjo je nato sestavil prav Janša.

Predsednik Demokratov Anže Logar je danes na družbenih omrežjih namreč sporočil, da dokončno zaključujejo koalicijska pogajanja s prvakom Svobode Robertom Golobom. Stranki med drugim očitajo, da so z načrtovanimi pogovori s člani in poslanci Demokratov te poskušali »prisiliti v koalicijski sporazum«. To je korak predaleč, je sporočil Logar. Relativna zmagovalka volitev Svoboda, ki je prva začela pogovore o oblikovanju nove koalicije, je namreč v četrtek po zasedanju izvršnega odbora stranke sporočila, da so vodstvo pooblastili za nadaljevanje vsebinskih pogajanj o sestavi koalicije. Pri tem so zlasti čakali na odziv Logarjevih Demokratov.

V SDS glede sestavljanja tokratne koalicije desnosredinskih strank ostajajo skrivnostni, čeprav v javnosti že krožijo informacije o možnem razrezu ministrskih mest bodoče desnosredinske vlade. SDS naj bi vodila osem resorjev, NSi, SLS in Fokus pet, Demokrati Anžeta Logarja pa tri.