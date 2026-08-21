Po luknjasti cesti vsak dan tudi šolarji. Domačini: Čudež je, da se še ni zgodila hujša nesreča (FOTO)

SPOR MED KRAJANI IN OBČINARJI

Po njej vozijo tudi težki tovornjaki in avtobusi.

Šentgotard • Na obrobju zasavske občine že dlje traja spor med krajani in občinarji. Prvi kritično opozarjajo na katastrofalno stanje ceste, ki edina pelje skozi njihovo krajevno skupnost, in s prstom kažejo na občinsko upravo, ki da že 35 let ni ukrenila ničesar, a pristojni obtožbe zavračajo. »Že dlje se srečujemo s kritičnim stanjem lokalne ceste, po kateri vsak dan vozi tudi kombi s šolskimi otroki in avtobusi, tudi proti CŠOD Prvine. Občina je postavila znak za omejitev hitrosti 30 km/h, ampak se glede na stanje ceste niti ni mogoče voziti hitreje. Cesta je v zelo slabem stanju, polna ...