Po menjavi oblasti Izrael nemudoma poklical slovenskega ministra! Prihajajo v Ljubljano

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Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade v četrtek po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X.
Sar, ki je zelo kmalu po potrditvi nove slovenske vlade v četrtek sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je novega vodjo slovenske diplomacije kasneje o tem obvestil še po telefonu. Doslej so imeli v Ljubljani le konzulat.
Kajzer je po njunem pogovoru na omrežju X sporočil, da ga veseli, da bo v Ljubljani kmalu odprto izraelsko veleposlaništvo. »Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve,« pa je na X zapisal Sar.
Oba ministra sta na omrežju X omenila, da sta govorila tudi o načrtovani okrepitvi odnosov med državama. »Dogovorila sva se, da bomo okrepili in poglobili odprt dvostranski dialog ter znanstveno-tehnološko-gospodarsko sodelovanje in dodali konkretno vrednost k našim prijateljskim odnosom,« je sporočil Kajzer.
Sar je, kot je zapisal, Kajzerja ob tem povabil na obisk v Jeruzalem, dogovorila pa sta se tudi, da bosta ohranila neposreden in reden stik.
V Sloveniji Izrael doslej ni imel veleposlaništva. Diplomatsko je državo pokrivalo izraelsko veleposlaništvo na Dunaju, v Ljubljani pa je deloval konzulat.
Izraelsko veleposlaništvo ima sedež v vseh štirih slovenskih sosednjih državah: na Hrvaškem v Zagrebu, v Avstriji na Dunaju, na Madžarskem v Budimpešti in v Italiji v Rimu. Gre za uradna veleposlaništva Izraela, ki ob diplomatskih nalogah opravljajo tudi konzularne storitve.
N. Č.
Po besedah izraelskega ministra sta govorila tudi o tem, da letalu izraelske letalske družbe Israir ta teden, ob koncu mandata prejšnje vlade, ni bilo dovoljeno pristati v Sloveniji. Sar je to označil za resen incident. »Minister je jasno povedal, da se takšna situacija ne bo ponovila,« je dodal.
Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v sredo, še pred nastopom mandata, odzval na trditve Israira glede domnevnega preklica dovoljenja za pristanek v Ljubljani. »V petek dopoldan bomo to odpravili,« je zapisal na omrežju X.
Gideon Sar je izraelski politik, trenutno izraelski zunanji minister. Rodil se je leta 1966 v Tel Avivu, politično pa je dolgo deloval v stranki Likud, pozneje ustanovil svojo stranko Nova nada (New Hope) in bil tudi del zavezništva Narodna enotnost Bennyja Gantza. V preteklosti je bil med drugim minister za izobraževanje, minister za notranje zadeve in minister za pravosodje.
Politično velja za politika izraelske desnice oziroma desne sredine. Bil je tudi eden vidnejših tekmecev Benjamina Netanjahuja znotraj desnega političnega prostora, nato pa se je leta 2024 vrnil v izraelsko vlado in prevzel zunanje ministrstvo.
N. Č.