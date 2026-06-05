Po menjavi oblasti Izrael nemudoma poklical slovenskega ministra! Prihajajo v Ljubljano

Novi zunanji minister Tone Kajzer se je po potrditvi nove vlade v četrtek po telefonu pogovarjal z izraelskim kolegom Gideonom Sarom. Ta mu je čestital ob imenovanju, govorila pa sta tudi o napovedanem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani in poglobitvi sodelovanja, sta ministra sporočila na družbenem omrežju X.

Sar, ki je zelo kmalu po potrditvi nove slovenske vlade v četrtek sporočil, da bo Izrael prvič odprl veleposlaništvo v Ljubljani, je novega vodjo slovenske diplomacije kasneje o tem obvestil še po telefonu. Doslej so imeli v Ljubljani le konzulat.

Kajzer je po njunem pogovoru na omrežju X sporočil, da ga veseli, da bo v Ljubljani kmalu odprto izraelsko veleposlaništvo. »Minister je obljubil vso potrebno pomoč za zagotovitev njegove hitre vzpostavitve,« pa je na X zapisal Sar.

Oba ministra sta na omrežju X omenila, da sta govorila tudi o načrtovani okrepitvi odnosov med državama. »Dogovorila sva se, da bomo okrepili in poglobili odprt dvostranski dialog ter znanstveno-tehnološko-gospodarsko sodelovanje in dodali konkretno vrednost k našim prijateljskim odnosom,« je sporočil Kajzer.

Sar je, kot je zapisal, Kajzerja ob tem povabil na obisk v Jeruzalem, dogovorila pa sta se tudi, da bosta ohranila neposreden in reden stik.

V Sloveniji Izrael doslej ni imel veleposlaništva. Diplomatsko je državo pokrivalo izraelsko veleposlaništvo na Dunaju, v Ljubljani pa je deloval konzulat. Izraelsko veleposlaništvo ima sedež v vseh štirih slovenskih sosednjih državah: na Hrvaškem v Zagrebu, v Avstriji na Dunaju, na Madžarskem v Budimpešti in v Italiji v Rimu. Gre za uradna veleposlaništva Izraela, ki ob diplomatskih nalogah opravljajo tudi konzularne storitve. N. Č.

Po besedah izraelskega ministra sta govorila tudi o tem, da letalu izraelske letalske družbe Israir ta teden, ob koncu mandata prejšnje vlade, ni bilo dovoljeno pristati v Sloveniji. Sar je to označil za resen incident. »Minister je jasno povedal, da se takšna situacija ne bo ponovila,« je dodal.

Novi minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je v sredo, še pred nastopom mandata, odzval na trditve Israira glede domnevnega preklica dovoljenja za pristanek v Ljubljani. »V petek dopoldan bomo to odpravili,« je zapisal na omrežju X.