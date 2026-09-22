Po Meščevem »hupanju« med njivami se je oglasila Stojmenova Duh: »Danes je Luka novica dneva« (VIDEO)

Dve leti po aferi, ki je pomembno zaznamovala konec njenega ministrskega mandata, se je Emilija Stojmenova Duh znova oglasila o modrih lučeh, tokrat v povezavi z Lukom Mescem. Povod je današnja objava portala Info360, ki je objavil krajši videoposnetek, na katerem je po navedbah medija za volanom službenega vladnega BMW Mesec, takratni minister. Na posnetku je vidna vključena modra opozorilna svetilka, portal pa navaja, da je bila v avtomobilu tudi njegova tedanja partnerka Manca Krnel, torej namiguje na zasebno vožnjo.

Dušan Smodej je pred dnevi za isti portal dejal, da je tak posnetek videl že pred leti. Po njegovem spominu naj bi šlo za vožnjo na zabavo Meščevega brata in nekje »med njivami«, vendar je obenem poudaril, da se podrobnosti zaradi časovne oddaljenosti ne spominja dobro.

»To je posnetek s poroke, kjer sem bil poročna priča bratu. Na slovenskih porokah se hupa. Na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar (kot je razvidno iz posnetka), sem za nekaj sekund prižgal še lučke. Skratka, tudi ta 'afera' ni nič več kot hupanje na poroki,« se je na vse skupaj odzval Mesec.

»To zgodbo sem že zdavnaj pustila za seboj«

Stojmenova Duh je ob današnji objavi zapisala, da vidi, da so »modre luči ponovno na vseh naslovnicah in z njimi tudi moje ime«. »To zgodbo sem že zdavnaj pustila za seboj, ampak danes se moram oglasiti,« je zapisala. Nato je ponovno predstavila svojo različico dogodkov iz leta 2024, kjer je bila v središču podobnega škandala sama. Vztraja, da modrih luči ni prižgala ona in da tudi vozniku ni naročila, naj jih vključi. Po njenih besedah jih voznik prav tako ni uporabil na lastno pobudo, temveč po nasvetu policista, ki je bil dodeljen njenemu varovanju.

Poznejši strokovni nadzor policije je sicer pokazal nekoliko kompleksnejšo sliko. Policija je decembra 2024 sporočila, da sta se policist Centra za varovanje in zaščito ter voznik ministrice o uporabi luči neformalno pogovarjala, vendar je nadzor ugotovil tudi, da je voznik modro luč uporabil že pred policistovim nasvetom. Policija je takšno komunikacijo ocenila kot neustrezno in napovedala spremembo protokola.

KPK ni potrdila nezakonitega vplivanja

Stojmenova Duh je v današnjem zapisu znova zavrnila tudi trditev, da se je želela izogniti plačilu globe v Avstriji. »Plačilu globe se nismo izogibali, ker globe nikoli nismo prejeli,« je zapisala in dodala, da je komunikacija potekala tako, kot jim je svetovalo zunanje ministrstvo.

Afera se je leta 2024 začela po razkritju, da je službeno vozilo ministrstva 26. maja na poti proti dunajskemu letališču z modrimi lučmi vozilo po avstrijski avtocesti in ga je pri prehitri vožnji ujel radar. Ministrstvo je pozneje prek slovenskega veleposlaništva preverjalo možnost, da bi avstrijski organi odstopili od morebitnega pregona voznika. N1 je to tedaj predstavljal kot poskus vplivanja na postopek, Stojmenova Duh pa je takšno interpretacijo ves čas zavračala. Primer je pozneje pregledala Komisija za preprečevanje korupcije. KPK ni mogla potrditi, da bi ministrica ali kdo drug vplival na voznika, naj uporabi modre luči, niti ni potrdila nezakonitega vplivanja pri pripravi dopisa za veleposlaništvo. Postopek je zato končala.

»Nisem odstopila zaradi modrih luči«

Stojmenova Duh danes posebej poudarja, da njena odločitev za odstop po njenem ni bila neposredna posledica same uporabe modrih luči. »Nisem odstopila zaradi modrih luči. Pri njihovi uporabi nisem imela nobene vloge,« je zapisala. Ob odstopu septembra 2024 je sicer javno dejala, da sprejema objektivno odgovornost, hkrati pa je afero označila za poskus osebne diskreditacije. Premier Robert Golob je njen odstop sprejel. Njeno obdobje na ministrstvu je bilo takrat obremenjeno tudi z zapleti pri nakupu in razdeljevanju 13.000 prenosnih računalnikov, zaradi katerih jo je čakala že druga interpelacija.

V današnjem zapisu svojo odločitev razlaga širše. Pravi, da je ugotovila, da se njenega dela skorajda ni več presojalo po rezultatih, temveč je velik del časa porabljala za pojasnjevanje vedno novih očitkov in afer. »Ko je bila 'afera' enkrat zunaj, sem se lahko samo še branila,« je zapisala.

Omenila tudi Mesca in Stevanovića

Stojmenova Duh je današnjo medijsko pozornost primerjala z drugimi aktualnimi političnimi in družbenimi temami. Med drugim je omenila visoko ceno dizla, prometne razmere med Mariborom in Ljubljano ter dogajanje v državnem zboru.

Pri predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću je zapisala, da po njenem mnenju nikoli ne bi smel postati predsednik parlamenta. Gre za njeno politično oceno. Stevanović se sicer v teh dneh sooča s predlogom za razrešitev; del opozicije ga kritizira tudi zaradi več pravnomočnih obsodb, sam pa način njihovega predstavljanja v javnosti zavrača. Zapis je sklenila z očitno pripombo na današnjo zgodbo o Mescu: »In novica dneva? Luka se je pred leti med njivami peljal z modrimi lučkami.«

Mesec oziroma Levica se na danes objavljeni posnetek ob nastanku članka še nista javno odzvala. Portal Info360 zatrjuje, da posnetek prikazuje Mesca v službenem avtomobilu, vendar namen vožnje in razlog za uporabo modre luči iz objavljenega videa sama po sebi nista razvidna.