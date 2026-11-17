Monika Pekošak, direktorica področja financ in računovodstva na Darsu, je danes iz objektivnih razlogov upravi ponudila odstop, poroča STA. Uprava ga je sprejela. Pekošakova je bila pred prihodom na Dars poslanka Gibanja Svoboda.

Odstop sledi ponedeljkovemu razkritju Televizije Slovenija o spornih nakazilih. Dars naj bi konec oktobra prejel elektronsko sporočilo pošiljatelja, ki se je izdajal za avstrijskega gradbinca Strabag in sporočil, da je podjetje zamenjalo bančni račun. Strabag z Darsom med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi.

Dve nakazili ustavili, tri so prispela na račun v tujini

Pristojne službe Darsa naj bi finančno službo pravočasno opozorile na poskus prevare. Po poročanju Televizije Slovenija je finančna služba med 2. in 6. novembrom na račun iz sporočila izvedla pet plačil v skupni vrednosti več kot 2,5 milijona evrov. Dve nakazili so ustavili, preostala tri v skupni vrednosti okoli 1,8 milijona evrov pa so prispela na račun v tujini.

Strokovnjak za tehnološko pravo Peter Merc je v Odmevih ocenil, da vračilo denarja otežujeta dejstvo, da so nakazila potekala več dni, in to, da jih je Dars odobril. O njegovi oceni smo poročali danes zjutraj. Po neuradnih informacijah Siola naj bi državi uspelo rešiti okoli 1,5 milijona evrov.

Dars sumi na mednarodno kriminalno združbo

Predsednik uprave Darsa Peter Drobež je za STA povedal, da v družbi domnevajo, da so bili žrtev dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe. Po njegovih besedah so ob zaznavi nepravilnosti obvestili pristojne organe in začeli notranjo preiskavo. Dars organom pregona posreduje podatke, okoliščine pa bo podrobneje pojasnil, ko bo to dopuščal postopek. O tem smo poročali v današnjem članku o odzivu uprave. Pojasnila in ukrepe za preprečitev podobnih primerov pričakuje tudi Slovenski državni holding.

Vodja poslanske skupine SD Meira Hot meni, da bi morala za dogajanje odgovarjati uprava in nadzorni svet Darsa, pa tudi pristojni minister. Poslanka Levice Asta Vrečko je opozorila na preveč naključij in malomarnosti. »Skoraj ne vem, kaj bi bilo boljše – da so ljudje tako malomarni ali da je šlo za karkoli načrtnega. V vsakem primeru je to katastrofa,« je dejala.

Poslanka Svobode in nekdanja ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je izrazila upanje, da se odgovorni v družbi zavedajo svoje objektivne odgovornosti.