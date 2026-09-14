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Po mnenju člana podmladka SDS bi morale biti ženske doma (VIDEO)

Meni, da bi morale biti plače moških dovolj visoke za preživetje družine.
Janez Marinko FOTO: Posnetek zaslona
Janez Marinko FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 14. 9. 2026 | 19:00
 14. 9. 2026 | 19:59
4:02
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Janez Marinko je v pogovoru pri Tomažu Gorcu postregel z izjavo, ki je sprožila precej odzivov. Ko je beseda nanesla na delo, družino in položaj žensk, je namreč ocenil, da bi moral biti moški plačan dovolj dobro, da bi lahko sam preživljal celotno družino, ženske pa bi se po njegovem mnenju v številnih primerih bolje počutile doma kot v službi. »Z vsako žensko, ko se pogovarjam, reče, da bi bila rada doma, da se ji ne da delati, da bi šla raje v hrib, na sprehod ali na vrt, kakor pa da gre v eno pisarno gnit,« je povedal.

Po njegovem razmišljanju naj bi množični vstop žensk na trg dela vplival tudi na višino plač in način življenja družin. Menil je, da so se delodajalci sčasoma prilagodili dejstvu, da v gospodinjstvo prihajata dva dohodka, zaradi česar naj ena sama plača danes pogosto ne bi več zadostovala za preživetje družine. »Če se ne bi to takrat zgodilo, ko so ženske šle v delovni razred, bi delodajalci mogoče rekli drugače. Tako pa rečejo: saj sta dva, bosta pa oba skupaj imela za eno gospodinjstvo,« je dejal.

Še bolj odmevna pa je bila njegova ocena o sreči žensk. »Ženske imajo zdaj pravico do svobode odločanja in vse to, ampak se mi zdi, da bi bile bolj srečne oziroma, da so bile bolj srečne takrat,« je dejal. Marinko sicer s podobnimi stališči ni prvič vzbudil pozornosti. Že spomladi je v javnosti odmeval njegov posnetek, v katerem je feminizem označil za »prevaro tisočletja« in trdil, da je množično zaposlovanje žensk spremenilo družinski in gospodarski model. Takrat so njegove izjave sprožile tudi kritike zaradi poenostavljanja zgodovinske vloge žensk, saj so tudi v preteklosti številne ženske, predvsem iz delavskih in kmečkih okolij, opravljale plačano ali drugače ekonomsko nujno delo.

Tukaj lahko vidite video iz podkasta.

Oriana Girotto razmišlja povsem drugače

Povsem drugačen pogled na žensko delo in samostojnost je pred dnevi v Siolovem Spotkastu predstavila Oriana Girotto. Poudarila je predvsem pomen finančne neodvisnosti žensk. Po njenih besedah je človek najsrečnejši takrat, ko z vidika denarja ni odvisen od partnerja in lahko sam poskrbi zase. Girottova je iz lastnih življenjskih izkušenj spoznala, da partnerstvo ne sme biti edini temelj človekove varnosti. Prepričana je, da mora ženska znati stati na svojih nogah, saj le tako lahko ve, da v odnosu ostaja zato, ker si tega želi, in ne zato, ker si odhoda finančno ne more privoščiti.

Marinkova trditev, da so bile ženske nekoč srečnejše, ker so pogosteje ostajale doma, je precej poenostavljena. Zaposlitev žensk namreč ni prinesla le dodatnega dohodka, ampak predvsem ekonomsko avtonomijo – lastni prihodek, pokojninsko in socialno varnost ter manjšo finančno odvisnost od partnerja. Ob tem ostaja spregledano tudi neplačano reproduktivno delo, ki ga ženske tradicionalno opravijo doma: skrb za otroke, gospodinjstvo, ostarele in organizacijo vsakdanjega družinskega življenja. Dejstvo, da za to delo niso prejemale plačila, še ne pomeni, da niso delale.

Idealiziranje modela, v katerem je moški hranilec družine, ženska pa ostaja doma, zato hitro zdrsne v romantiziranje patriarhalne družbene ureditve. Tak sistem je za številne ženske pomenil manj izbire, manj lastne varnosti in večjo odvisnost od partnerja. Resnična težava danes ni v tem, da ženske delajo, temveč da sta za dostojno življenje pogosto potrebna dva dohodka, medtem ko velik del skrbstvenega dela še vedno ostaja nesorazmerno na ženskah. To pa je predvsem vprašanje plačne politike, stroškov bivanja, dostopnosti javnih storitev in delitve skrbstvenega dela – ne dokaz, da so bile ženske nekoč nujno srečnejše.

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SDSjanez marinkosvoboda ženskOriana Girottoekonomska avtonomija
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