SPREMEMBA VREMENA

Po muhastem začetku maja preobrat! Gregorčič pojasnil, kaj nas čaka

Pravi vremenski zasuk prihaja že ob koncu tega tedna.
Branko Gregorčič. FOTO: Osebni arhiv
Nina Čakarić
 20. 5. 2026 | 11:12
4:57
A+A-

Po nekoliko bolj muhastem maju in tudi današnjem dnevu, ko nas lahko še presenetijo kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, se vreme vendarle umirja. Pred nami so sončni in vse toplejši dnevi, ob koncu tedna pa bodo temperature marsikje že zelo prijetne. V prvi polovici prihodnjega tedna bi se lahko ponekod približali celo pravim poletnim temperaturam. Kaj nas čaka, nam je pojasnil dežurni prognostik z Arsa Branko Gregorčič.

»Danes popoldne bo res še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri pa bo ta verjetnost že precej zmanjšana,« pravi Gregorčič. Danes bo po Sloveniji delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V drugi polovici dneva bodo nastajale kratkotrajne krajevne plohe, možna bo tudi posamezna nevihta. Največ možnosti zanje bo predvsem v hribovitih krajih in tam, kjer se bo čez dan razvilo več kopaste oblačnosti. Šlo naj bi za krajevne in prehodne pojave, zato povsod dežja ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj Celzija.

Vprašanje, ki ob takšnih napovedih vedno zanima ljudi, je tudi: ali je možna toča? Iz napovedi ne izhaja, da bi nas čakalo izrazitejše neurje, a pri posamezni nevihti drobna sodra ali manjša toča nikoli nista povsem izključeni. Večinoma pa bodo današnje plohe kratkotrajne.

Toplotna kupola nad Evropo. FOTO: Severe Weather Europe
Toplotna kupola nad Evropo. FOTO: Severe Weather Europe

Temperature čez 30 °C: v Evropi se razvija toplotna kupola

Po napovedi portala Severe Weather Europe se bo močna masa toplega zraka širila iz severozahodne Afrike proti jugozahodu in zahodu Evrope, nato pa še proti severu in vzhodu celine. Pričakuje se, da bo takšen vremenski vzorec nad večjim delom Evrope prevladoval do konca maja.

Temperature tudi do 16 stopinj nad povprečjem

Najizrazitejša otoplitev se pričakuje v Španiji, na Portugalskem, v Franciji, državah Beneluksa in Združenem kraljestvu, kjer bi bile lahko temperature že v začetku prihodnjega tedna od 12 do 16 stopinj višje od povprečja za konec maja.

Meteorologi navajajo, da bi lahko na posameznih območjih temperature že v nedeljo in v začetku prihodnjega tedna presegle 30 stopinj Celzija. Toplota se bo nato postopoma širila proti srednji Evropi, Italiji in Balkanu.

Čeprav še ni povsem jasno, kako visoko se bodo povzpele najvišje temperature, napovedovalci poudarjajo, da bo prihodnji teden za ta čas nenavadno topel.

Od petka stabilnejše in sončno

Že jutri bo vreme precej prijaznejše. Prevladovalo bo sonce, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Zapihal bo veter severnih smeri. Jutro bo še sveže, temperature bodo od 7 do 13 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj.

Čez vikend do 28 stopinj, prihodnji teden morda 30

Pravi vremenski zasuk, ki diši po poletju, prihaja ob koncu tedna. »Najbolj stabilno in tudi sončno vreme pričakujemo od petka pa vse do sredine prihodnjega tedna,« napoveduje Gregorčič. V petek in soboto bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo večinoma sončno, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo še pihal severovzhodni veter.

Meteorološko poletje prihaja 1. junija, a temperature bodo vse bolj dišale po njem. Ob koncu tedna se bodo popoldanske temperature v notranjosti države večinoma povzpele do 25 stopinj Celzija. Na Primorskem bo še topleje. »Ob koncu tedna bodo popoldanske temperature v notranjosti povečini do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 28 stopinj Celzija,« pravi Gregorčič.

In potem bo vse topleje in tudi čas, da kratke majice in sandale prestavimo v osrednji del garderobnih omar. »V prvi polovici prihodnjega tedna bo še nekaj stopinj topleje, morda predvsem na Goriškem izmerimo tudi 30 stopinj Celzija. Tudi jutra ne bodo več tako sveža kot doslej,« dodaja meteorolog.

V gorah največja nevarnost: močno sonce

Tudi za planince se obeta ugodnejše obdobje, a v gorah previdnost nikoli ni odveč. Danes lahko predvsem v hribovitem svetu še nastanejo plohe ali posamezne nevihte, zato je dobro ture začeti zgodaj in spremljati razvoj oblakov. V prihodnjih dneh pa Gregorčič opozarja predvsem na drugo nevarnost. »V gorah se je treba paziti predvsem močnega sonca,« pravi, kar pomeni, da morate poskrbeti za UV zaščito pred soncem, dovolj tekočine, pokrivala in premišljeno načrtovanje poti. 

