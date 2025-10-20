Po napadu na dečka še trije spolni napadi v šestih dneh! Nova Gorica v šoku ...

SPOLNI PREDATOR

V tednu dni več primerov otipavanja in poskus posilstva. Žrtve so mladoletnica, študentka, begunka in deček.

Novo Gorico znova pretresa spolno nasilje. Minuli teden so bile žrtve mladoletnica, študentka in ukrajinska begunka. Le šest dni po grozljivem napadu na mladoletnika je v mestu udaril nov spolni napadalec – po neuradnih podatkih državljan Kosova. Po naših informacijah naj bi šlo za gradbinca, ki je prejšnjo nedeljo, nekaj sto metrov od Dijaškega doma Nova Gorica, otipaval mladoletno dijakinjo ter se dotikal ukrajinske begunke, začasno nastanjene v istem domu. V ponedeljek je napadel še tretjič – tokrat si je za žrtev izbral študentko. V nasprotju z Alžircem, ki je po prejšnjem napadu skočil ...