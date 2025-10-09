Po napadu na mestnem avtobusu LPP sporoča, kaj lahko v takšnih primerih storijo potniki

Prejšnji teden je Ljubljano zaznamoval dogodek, ki je pretresel številne starše in potnike mestnega prometa. 67-letni moški je na mestnem avtobusu nadlegoval komaj 12-letno deklico. Le hitra reakcija pogumnega potnika in prisebnega voznika je preprečila hujše posledice. Po burnem tednu pa so nam na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) razkrili, kako ukrepajo v podobnih primerih in poudarili, da so na svojega voznika izjemno ponosni.

Jasna navodila za krizne trenutke

Na LPP pravijo, da imajo vozniki natančna navodila, kako ravnati ob grožnjah ali kaznivih dejanjih v vozilih. »V takem primeru voznik takoj, ko je mogoče, to sporoči prometniku preko sistema sledenja. Prometniku opiše situacijo in počaka na nadaljnja navodila. Prometnik v primeru fizičnega napada ali groženj pokliče policijo,« so pojasnili.

Dodajajo, da imajo tudi potniki pomembno orodje v rokah: v aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka, s katero lahko v trenutku opozorijo voznika in nadzorni center, če potrebujejo pomoč.

Kamere ujamejo vsak gib

Večina ljubljanskih mestnih avtobusov je danes opremljena z video nadzornim sistemom, ki beleži dogajanje v vozilu. »Video nadzorni sistem je postal del standardne opreme. Starejša vozila, ki ga še nimajo, bodo kmalu nadomestila nova, tako da bomo dosegli 100-odstotno pokritost,« pravijo pri LPP.

Če pride do incidenta, posnetke vedno izročijo policiji na podlagi uradne zahteve. Ti posnetki so pogosto ključni pri preiskavah kaznivih dejanj.

Junak za volanom

Pri LPP ne skrivajo ponosa na voznika, ki je v prejšnjem tednu pokazal, kako pomembno vlogo imajo lahko vozniki v kriznih trenutkih. »Na voznika smo zelo ponosni. V dani situaciji je ravnal odgovorno, odločno in v skladu s predpisanimi postopki. S tem je zaščitil potnico in pokazal zgledno ravnanje, ki potrjuje našo zavezanost k zagotavljanju varnega okolja za vse uporabnike javnega prometa,« so poudarili.