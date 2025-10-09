  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NATANČNA NAVODILA

Po napadu na mestnem avtobusu LPP sporoča, kaj lahko v takšnih primerih storijo potniki

V aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka.
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec
Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec
N. B.
 9. 10. 2025 | 17:45
2:19
A+A-

Prejšnji teden je Ljubljano zaznamoval dogodek, ki je pretresel številne starše in potnike mestnega prometa. 67-letni moški je na mestnem avtobusu nadlegoval komaj 12-letno deklico. Le hitra reakcija pogumnega potnika in prisebnega voznika je preprečila hujše posledice. Po burnem tednu pa so nam na Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) razkrili, kako ukrepajo v podobnih primerih in poudarili, da so na svojega voznika izjemno ponosni.

Jasna navodila za krizne trenutke

Na LPP pravijo, da imajo vozniki natančna navodila, kako ravnati ob grožnjah ali kaznivih dejanjih v vozilih. »V takem primeru voznik takoj, ko je mogoče, to sporoči prometniku preko sistema sledenja. Prometniku opiše situacijo in počaka na nadaljnja navodila. Prometnik v primeru fizičnega napada ali groženj pokliče policijo,« so pojasnili.

Dodajajo, da imajo tudi potniki pomembno orodje v rokah: v aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka, s katero lahko v trenutku opozorijo voznika in nadzorni center, če potrebujejo pomoč.

image_alt
To po domnevnem nadlegovanju 12-letnice priči in vozniku avtobusa sporoča ljubljanska policija

Kamere ujamejo vsak gib

Večina ljubljanskih mestnih avtobusov je danes opremljena z video nadzornim sistemom, ki beleži dogajanje v vozilu. »Video nadzorni sistem je postal del standardne opreme. Starejša vozila, ki ga še nimajo, bodo kmalu nadomestila nova, tako da bomo dosegli 100-odstotno pokritost,« pravijo pri LPP.

Če pride do incidenta, posnetke vedno izročijo policiji na podlagi uradne zahteve. Ti posnetki so pogosto ključni pri preiskavah kaznivih dejanj.

image_alt
V javnost pricurljala fotografija domnevnega pedofila, ki naj bi nadlegoval 12-letnico (FOTO)

Junak za volanom

Pri LPP ne skrivajo ponosa na voznika, ki je v prejšnjem tednu pokazal, kako pomembno vlogo imajo lahko vozniki v kriznih trenutkih. »Na voznika smo zelo ponosni. V dani situaciji je ravnal odgovorno, odločno in v skladu s predpisanimi postopki. S tem je zaščitil potnico in pokazal zgledno ravnanje, ki potrjuje našo zavezanost k zagotavljanju varnega okolja za vse uporabnike javnega prometa,« so poudarili.

Več iz teme

LPPLjubljananapadpedofil
ZADNJE NOVICE
18:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREISKAVA SMRTI 37-LETNIKA

Policija pod drobnogledom: ugotovljene nepravilnosti v postopku, po katerem je umrl brat znanega Slovenca

Poklukar odredil odpravo nepravilnosti ob policijski uporabi prisilnih sredstev.
9. 10. 2025 | 18:05
18:02
Lifestyle  |  Stil
INTIMA

Seks po ločitvi: prej ali slej se želja vrne

Prvi zmenki so lahko nerodni, a tudi vzburljivi.
9. 10. 2025 | 18:02
18:00
Lifestyle  |  Stil
ZMENKI

Šest z zmenki povezanih strahov

Z njimi se bori domala vsak in dobro je vedeti, kako jih premagati.
9. 10. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
NATANČNA NAVODILA

Po napadu na mestnem avtobusu LPP sporoča, kaj lahko v takšnih primerih storijo potniki

V aplikaciji Urbana je na voljo SOS tipka.
9. 10. 2025 | 17:45
17:15
Novice  |  Slovenija
KAM GRE RAZLIKA?

SDS: Za dolgotrajno oskrbo zbranih 255 milijonov, porabljenih le 171

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi o izzivih izvajanja pravic. SDS predlagala moratorij na pobiranje prispevka in oprostitev upokojencev plačevanja, a odbor predlogov ni sprejel.
9. 10. 2025 | 17:15
17:09
Lifestyle  |  Stil
POMAGAJMO JIM

Da bi ptice preživele zimo, potrebujejo našo pomoč

Hraniti jih je treba do pomladi, a se morajo na krmilnico navaditi.
9. 10. 2025 | 17:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

5 naravnih poti do več energije in polnejšega življenja

Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerci se združujejo

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Slikaj račun, osvoji nagrado!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Leapmotor T03 – avto prihodnosti za sodobne uporabnike

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki