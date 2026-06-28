Po napadu večjega psa je izginil mali Zipp: »Vsak dan čakam, da bo zazvonil telefon« (FOTO)

Obupana lastnica yorkshirskega terierja Zippa je na družbenih omrežjih prosila za pomoč pri iskanju svojega štirinožnega prijatelja, ki je pogrešan od sobotnega večera na območju Dornberka – Potoka. Kot je zapisala, se je pes izgubil po dogodku, v katerem naj bi ga napadel večji, neprivezan pes. Po njenih besedah je bil Zipp med sprehodom ves čas na povodcu in ob njej, ko je do njiju pritekel drug pes. V strahu se je njen 2,8 kilograma težak yorkshirski terier izmuznil iz oprsnice in stekel neznano kam. Od takrat ga, kljub obsežni iskalni akciji, še niso našli.

»Zipp še vedno ni doma. In poleg strahu, kje je moj mali pes, me vsak dan bolj boli tudi to, da sem po napadu ostala sama – brez vprašanja, brez opravičila, brez pomoči,« je zapisala. Pravi, da je pomoč poiskala takoj po dogodku. Že nekaj ur po izginotju so se iskanju pridružili vodniki iskalnih psov K9, ki so območje pregledovali tudi z dronom. O pogrešanem psu je obvestila zavetišče, veterinarko, lovce, domačine, lokalne skupine na družbenih omrežjih in lokalni radio. Kljub številnim prizadevanjem pa doslej še ni prejela informacije, ki bi Zippa pripeljala domov.

Objava lastnice. FOTO: Facebook

Razočarana nad odzivom lastnikov

V zapisu je izrazila tudi razočaranje nad odzivom lastnikov drugega psa. Kot trdi, je po dogodku ni nihče kontaktiral, da bi jo vprašal, ali je bil Zipp najden oziroma ali potrebuje pomoč. »Ne pišem tega zato, da bi se kregala. Pišem zato, ker odgovornost ne izgine samo zato, ker je neprijetna. Če tvoj spuščen pes napade privezanega psa in zaradi tega pes izgine, ne moreš samo molčati in pustiti človeka samega z vsemi posledicami,« je zapisala.

Ob tem poudarja, da doma nanj še vedno čakajo njegove igrače, ležišče in prostor, kjer je vsak dan počival. Manjka le on. »Vsak dan čakam, da bo prišel en klic, ena sled, ena oseba, ki bo rekla: 'Videli smo ga,'« je še zapisala. Zipp je majhen yorkshirski terier, težak približno 2,8 kilograma in ima mikročip. Lastnica prosi vse, ki bi psa opazili ali o njem karkoli vedeli, naj pokličejo na telefonsko številko 030 402 738.