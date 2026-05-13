Po naših gasilcih se zgledujejo celo v tujini (FOTO)

V Sloveniji v 17 gasilskih regijah deluje 1136 prostovoljnih gasilskih društev, v njih pa je 180 tisoč članic in članov. Po nas se zgledujejo celo razvitejše države, slovensko gasilstvo je namreč v mednarodnem prostoru priznano po vrhunski strokovni sposobnosti, organiziranosti in gasilski tehnično-reševalni opremi. Pred dnevi so se slovenski gasilci zbirali na slovesnostih ob mednarodnem dnevu gasilcev – florjanovem. Mnogi so zapolnili cerkve, predvsem tiste, posvečene temu pomembnemu zavetniku, območne gasilske organizacije in regionalne zveze pa so priredile slovesna zborovanja ter nagradile zaslužne za prizadevno, nesebično minulo delo v vrstah prostovoljcev in poklicnih enotah.

Podedovana tradicija

Eno takšnih srečanj je potekalo pod Goro Oljko; dogodek je organizirala Gasilska zveza Šaleške doline, ki povezuje gasilce gostiteljske Občine Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje. Pri cerkvi sv. Martina se je zbralo okrog 200 gasilcev iz vseh 13 PGD ter PGE Velenje. Slovesno dogajanje so glasbeno popestrili MoPZ PGD Lokovica ter skupinica domačih harmonikarjev iz Šmartnega ob Paki. Slavnostni zbor je nagovoril predsednik GZŠD Boris Lambizer, župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar pa je vsem gasilcem izrazil dobrodošlico, zahvalo za plemenito delo in poslanstvo ter jim čestital ob prazniku.

Prejemniki državnih gasilskih priznanj in odlikovanj

Posebna čast za PGD Pesje

1136 prostovoljnih gasilskih društev deluje v Sloveniji.

V imenu Gasilske zveze Slovenije je Dušan Pungartnik, predsednik Regijskega sveta SA-ŠA regije in član UO GZ Slovenije, srečanje označil za praznik, ki si ga gasilci ob vsakodnevni pripravljenosti na posredovanje več kot zaslužijo, in vsem prejemnikom čestital za visoka gasilska odličja. Pred 180-letnico delovanja slovenske gasilske organizacije v prihodnjem letu je povedal: »Tokrat bi nagovoril tudi vse tiste, ki se nam bliža konec mandata, da si postavimo ogledalo in se vprašamo, ali že ni morda prišel čas, ko bi stopili na stran in odstopili prostor še komu, ki bi rad prizadevno in odgovorno opravljal naložene naloge. Zato moramo mi, starejši, prepustiti mesta tem novim, strokovno usposobljenim kadrom, ki bodo v 180. leto delovanja popeljali naše prostovoljno, zahtevno in še kako odgovorno gasilsko delo. To tradicijo smo podedovali od prednikov, negujmo jo skupaj, z upoštevanjem vse številnejših ženskih članic gasilk in mladine, kar nam je lahko v čast tudi v prihodnje. Danes smo podelili tudi državna odlikovanja, dobili so jih še kako zaslužni. To je edino plačilo, ki ga gasilci prostovoljci dobijo v zadoščenje in zahvalo za delo, ki ga srčno izvajajo na izjemno zahtevnem, celo zelo nevarnem področju našega življenja.«

Zbor ob mednarodnem prazniku gasilcev

Ob prisotnosti županov Šoštanja in Velenje Borisa Goličnika in Petra Dermola ter številnih gasilskih funkcionarjev Savinjsko-Šaleške regije so odlikovanja podelili 25 posameznikom in PGD Pesje pri Velenju. Za posebne zasluge so visoka odličja prejeli Boris Brinovšek in Andrej Rupreht (oba GZŠD) ter Milan Roškar (PGD Šoštanj mesto).

Slavnostni gost, predstavnik GZ Slovenije Dušan Pungartnik

Nagrajencem je čestital predsednik GZ Šaleške doline Boris Lambizer.