Po referendumu sta se oglasila Klakočar Zupančičeva in Rop, za Jankovića imata sporočilo, ki pove (skoraj) vse

Nedeljski izid referenduma o ureditvi parkirišč v stanovanjskih soseskah v Ljubljani je po oceni Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa, ki sta pred jesenskimi lokalnimi volitvami napovedala skupno listo, jasen poziv k spremembam v prestolnici. Ocenjujeta, da je čas za politiko, ki bo namesto betona v ospredje postavila ljudi.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik

»Kljub poletnemu času in političnim manevrom mestne oblasti, ki je z umikanjem odloka poskušala onemogočiti izražanje ljudske volje, so Ljubljančanke in Ljubljančani pokazali visoko stopnjo državljanske zavesti,« so sporočili iz Liste Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa.

Referendum pobudnikom ni uspel

Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen.

»Trenutno vodstvo Mestne občine Ljubljana kljub temu ne more slaviti zmage. Dejstvo, da je več kot 94 odstotkov volivcev glasovalo proti politiki sedanjega župana, je glasen in nedvomen NE trenutnemu načinu vodenja mesta,« ocenjujejo v listi.

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Kot sta dodala, je več kot 40.000 prebivalcev jasno izrazilo nezadovoljstvo z aroganco in ignoriranjem glasu civilne družbe.

Je pa ob tem na omrežju Facebook še zapisala pomenljive besede:

»Vsak nov začetek je nova priložnost. Ni najbolj pomembno, kaj je ostalo za tabo. Bolj pomembno je, kaj se odločiš ustvariti od danes naprej.

Vsak dan ti življenje podari prazen list. Lahko nanj zapišeš novo zgodbo, nove sanje in nove zmage. Pogum ni v tem, da te ni strah. Pogum je, da narediš korak naprej kljub strahu. Zaupaj svoji poti. Verjemi vase. Najlepša poglavja pogosto nastanejo prav takrat, ko si upamo začeti znova.«

Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. FOTO: Leon Vidic/delo

Sporočilo referendumskega odločanja je po oceni liste razumljivo in povedno: »Ljubljana si po 20 letih samovoljnega in do lastnih ljudi ignorantskega obnašanja zasluži priložnost za spremembo, potrebuje nov zagon in novo razvojno vizijo, vodstvo, ki sliši svoje ljudi in ki gre proč od zastarele enoosebne paradigme vodenja mesta.«

V SD pozivajo k enotnosti na levem političnem polu

V SD dan po neuspelem referendumu o parkirni politiki v Ljubljani izpostavljajo, da ljudje lahko dosežejo svoje, če se združijo. Sporočilo je po njihovem razumela tudi mestna oblast, ki je odlok še pred referendumom umaknila. So pa pred jesenskimi lokalnimi volitvami opozorili pred »fragmentacijo« na levem političnem polu in pozvali k enotnosti. »Fragmentacija na levi je izrazita. Nekje se celo znotraj istih strank ločeno angažirajo različni kandidati in kandidatke. To je neresno in bo tlakovalo pot populistom in skrajni desnici na oblast še v Ljubljani,« so posvarili in pozvali, da je čas, da na levi stopijo skupaj in poiščejo skupne imenovalce za nadaljnji razvoj Ljubljane.

»Socialni demokrati nismo podprli parkirnega odloka. Smatramo, da je mestna oblast ustrezno razumela sporočilo civilne iniciative ter naredila korak nazaj,« so dan po referendumu še sporočili iz ljubljanske SD in poudarili, da je mestno politiko treba voditi v partnerstvu z ljudmi.