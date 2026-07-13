  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRVI ODZIV

Po referendumu sta se oglasila Klakočar Zupančičeva in Rop, za Jankovića imata sporočilo, ki pove (skoraj) vse

»Trenutno vodstvo Mestne občine Ljubljana ne more slaviti zmage. Dejstvo, da je več kot 94 odstotkov volivcev glasovalo proti politiki sedanjega župana, je glasen in nedvomen NE trenutnemu načinu vodenja mesta,« so ocenili v njuni listi.
Urška Klakočar Zupančič in Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik/Blaž Samec/Leon Vidic

Urška Klakočar Zupančič in Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik/Blaž Samec/Leon Vidic

Urška Klakočar Zupančič in Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik/Blaž Samec

Urška Klakočar Zupančič in Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik/Blaž Samec

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. FOTO: Leon Vidic/delo

Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. FOTO: Leon Vidic/delo

Urška Klakočar Zupančič in Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik/Blaž Samec/Leon Vidic
Urška Klakočar Zupančič in Zoran Janković. FOTO: Dejan Javornik/Blaž Samec
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. FOTO: Leon Vidic/delo
M. U.
 13. 7. 2026 | 17:59
 13. 7. 2026 | 18:06
3:42
A+A-

Nedeljski izid referenduma o ureditvi parkirišč v stanovanjskih soseskah v Ljubljani je po oceni Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa, ki sta pred jesenskimi lokalnimi volitvami napovedala skupno listo, jasen poziv k spremembam v prestolnici. Ocenjujeta, da je čas za politiko, ki bo namesto betona v ospredje postavila ljudi.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik FOTO: Dejan Javornik

image_alt
Pravno mnenje: Referendum o ljubljanskih parkirninah bi moral biti še vedno mogoč

»Kljub poletnemu času in političnim manevrom mestne oblasti, ki je z umikanjem odloka poskušala onemogočiti izražanje ljudske volje, so Ljubljančanke in Ljubljančani pokazali visoko stopnjo državljanske zavesti,« so sporočili iz Liste Urške Klakočar Zupančič in Antona Ropa.

Referendum pobudnikom ni uspel

Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen.

»Trenutno vodstvo Mestne občine Ljubljana kljub temu ne more slaviti zmage. Dejstvo, da je več kot 94 odstotkov volivcev glasovalo proti politiki sedanjega župana, je glasen in nedvomen NE trenutnemu načinu vodenja mesta,« ocenjujejo v listi.

Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec
Zoran Janković. FOTO: Blaž Samec

Kot sta dodala, je več kot 40.000 prebivalcev jasno izrazilo nezadovoljstvo z aroganco in ignoriranjem glasu civilne družbe.

Je pa ob tem na omrežju Facebook še zapisala pomenljive besede: 

»Vsak nov začetek je nova priložnost. Ni najbolj pomembno, kaj je ostalo za tabo. Bolj pomembno je, kaj se odločiš ustvariti od danes naprej.

Vsak dan ti življenje podari prazen list. Lahko nanj zapišeš novo zgodbo, nove sanje in nove zmage. Pogum ni v tem, da te ni strah. Pogum je, da narediš korak naprej kljub strahu. Zaupaj svoji poti. Verjemi vase. Najlepša poglavja pogosto nastanejo prav takrat, ko si upamo začeti znova.«

image_alt
Začenja se predčasno glasovanje na referendumu o parkirnem odloku v Ljubljani

Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. FOTO: Leon Vidic/delo
Referendum sicer pobudnikom ni uspel. Po podatkih občinske volilne komisije se ga je udeležilo nekaj manj kot 19 odstotkov Ljubljančanov, kar pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. FOTO: Leon Vidic/delo

Sporočilo referendumskega odločanja je po oceni liste razumljivo in povedno: »Ljubljana si po 20 letih samovoljnega in do lastnih ljudi ignorantskega obnašanja zasluži priložnost za spremembo, potrebuje nov zagon in novo razvojno vizijo, vodstvo, ki sliši svoje ljudi in ki gre proč od zastarele enoosebne paradigme vodenja mesta.«

V SD pozivajo k enotnosti na levem političnem polu

V SD dan po neuspelem referendumu o parkirni politiki v Ljubljani izpostavljajo, da ljudje lahko dosežejo svoje, če se združijo. Sporočilo je po njihovem razumela tudi mestna oblast, ki je odlok še pred referendumom umaknila. So pa pred jesenskimi lokalnimi volitvami opozorili pred »fragmentacijo« na levem političnem polu in pozvali k enotnosti. »Fragmentacija na levi je izrazita. Nekje se celo znotraj istih strank ločeno angažirajo različni kandidati in kandidatke. To je neresno in bo tlakovalo pot populistom in skrajni desnici na oblast še v Ljubljani,« so posvarili in pozvali, da je čas, da na levi stopijo skupaj in poiščejo skupne imenovalce za nadaljnji razvoj Ljubljane.

»Socialni demokrati nismo podprli parkirnega odloka. Smatramo, da je mestna oblast ustrezno razumela sporočilo civilne iniciative ter naredila korak nazaj,« so dan po referendumu še sporočili iz ljubljanske SD in poudarili, da je mestno politiko treba voditi v partnerstvu z ljudmi.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Urška Klakočar ZupančičLjubljanareferendumlokalne volitveAnton RopZoran Janković
ZADNJE NOVICE
18:27
Novice  |  Kronika  |  Doma
AKCIJA

V Kočevju drama! Povozili policista, še na begu, v zraku tudi policijski helikopter

Na širšem območju Kočevja je prisotno večje število policijskih patrulj.
13. 7. 2026 | 18:27
18:21
Novice  |  Slovenija
PREVIDNO

Alarm v Bohinju! V jezeru zaznali cianobakterije, povezane z lansko zastrupitvijo psov

Strokovnjaki pri kopanju odsvetujejo stik z goščo.
13. 7. 2026 | 18:21
18:16
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEVERJETNO REŠEVANJE

Drama pri sosedih: avto končal v morju, vojaki takoj skočili in rešili voznika pred smrtjo (VIDEO)

Pripadniki italijanske vojske so se po naključju znašli na trgu Piazza Unità d'Italia, ko je avtomobil z voznikom padel v morje. Brez razmišljanja so skočili v reševalno akcijo.
13. 7. 2026 | 18:16
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAJBOLJŠI PRIJATELJI

Ste vedeli, da je pes lahko desničar ali levičar?

Tako kot ljudje tudi psi pogosto dajejo prednost eni strani telesa.
Ajda Janovsky13. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

Sedem znakov prikrite manipulacije partnerja

Čustvena manipulacija je tih, a v partnerskih odnosih uničujoč vzorec vedenja.
13. 7. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Zakaj so hotelske odeje tako mehke? Skrivnost lahko preprosto posnemate doma

Hotelske odeje niso mehkejše le zaradi kakovostnega polnila. Preverite, kateri triki ustvarijo puhast in razkošen občutek tudi doma.
13. 7. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Junaki električnega omrežja, ki skrbijo, da Slovenija ne ostane v temi

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
13. 7. 2026 | 10:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki