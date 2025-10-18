Po nenavadni nesreči psičke se je oglasila lastnica: »Zdrobilo ji je hrbtenico in tilnik«

SIA POGINILA

Lastnica se sprašuje, kakšne poškodbe bi drog lahko povzročil otroku. Na občini dogodek obžalujejo, trdnost pregrad so pred tem sami preverili.

Mirno dopoldne v Kranju se je za družino iz naselja Planina minuli ponedeljek spremenilo v pretresljivo osebno tragedijo. Med sprehodom je na priljubljeni poti ob domu za starejše nenadoma padla kovinska konstrukcija in smrtno poškodovala njihovo komaj nekajmesečno psičko Sio. Dogodek, ki sta mu prisostvovali deklici, je družino zelo pretresel. Posebno ker so imeli psičko le kratek čas, potem ko je v začetku avgusta poginila prejšnja, 15-letna psička. Lastnica Darja se sprašuje, kaj bi bilo, če bi železo padlo na otroka; njenega ali pa kakšnega drugega. Ker je tistega dopoldneva sijalo sonce, ...