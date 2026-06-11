Po nesreči v Bohinju ganljiva zahvala: Lana nagradili policisti, oglasil se je tudi poškodovani voznik (FOTO)

V vozilu sta bili poškodovani dve osebi, med prvimi na kraju nesreče pa je bil 12-letni Lan, član PGD Zbilje, ki je enemu od poškodovancev še pred prihodom reševalcev oskrbel krvavečo rano. Njegovo hitro in prisebno ukrepanje je takrat navdušilo tako gasilce kot javnost, zdaj pa je zgodba dobila še posebno nadaljevanje. Na Policijski upravi Kranj so namreč razkrili, kaj se je dogajalo v ključnih trenutkih po nesreči. Ko so proti kraju nesreče hiteli reševalci, policisti in gasilci, je Lan skupaj z družino že nudil pomoč poškodovanemu udeležencu. Iz vozila je vzel komplet prve pomoči, pristopil do poškodovanca in mu oskrbel krvavečo rano, svoji mami pa mirno naročil, naj pokliče številko 112.

Policisti poudarjajo, da Lan ni postal junak zaradi spektakularnega dejanja, temveč zato, ker je v odločilnem trenutku storil tisto, kar je bilo treba. Kasneje jim je povedal, da so podobne situacije vadili na gasilskih vajah v PGD Zbilje in pri pouku, zato je znal ostati miren in pravilno ukrepati. Da bi se mu osebno zahvalili za nesebično pomoč, so ga policisti povabili na Policijsko upravo Kranj, kjer je postal del njihove ekipe v posebnem dnevu »Policist za en dan«. S tem so želeli nagraditi njegov pogum, odgovornost in pripravljenost pomagati sočloveku.

Poškodovanec je poiskal njegov kontakt, da bi se mu zahvalil

Zgodba pa se tu ni končala. Pozno zvečer je policiste razveselilo še sporočilo poškodovanega udeleženca nesreče, ki je zaprosil za Lanov kontakt oziroma kontakt njegove družine, saj se mu je želel tudi osebno zahvaliti za prvo pomoč. Policisti so njegovo željo posredovali naprej in poškodovancu zaželeli čim hitrejše okrevanje.

Na Lana pa ni ponosna le družina in Policija, pod objavo se je usulo na tone čestitk in prijaznih besed. Večina komentatorjev se strinja, da je mali junak lahko zgled vsem vrstnikom, predvsem pa, da je vzgoja v čutečega mladega človeka to, h čemur bi morali stremeti vsi starši novodobne mladine.