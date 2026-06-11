Po neurju v tej slovenski občini izredno stanje, občani poskrbite za varnost: poškodovanih več kot 100 objektov, prekinjene cestne povezave ... (FOTO)

Slovenijo je v sredo zvečer prešla močna nevihtna celica, ki je prinesla močan veter in nalive, ponekod tudi točo. Zaradi neurja sta bili najbolj prizadeti občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Gasilci so črpali meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov ter prekrivali odkrita ostrešja.

V sredinem neurju je bilo močno poškodovanih več kot 150 objektov, od tega več kot 100 samo v občini Komenda, ki je daleč najbolj prizadeta, je za STA povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin. Po besedah tamkajšnjega župana Jurija Kerna je škoda ogromna.

Trenutno je na terenu na prizadetih območjih več kot 165 gasilskih ekip v več kot 50 občinah, je dodal Behin. V občini Cerklje na Gorenjskem je poškodovanih 30 objektov, precej škode je tudi v občini Kamnik.

V občini Komenda poteka sanacija objektov, zagotavljanje prevoznosti cest, odstranjevanje podrtega drevja in odprava izpada električne energije. Kot je pojasnil Behin, so iz uprave za zaščito in reševanje posredovali tudi 10 nekoliko večjih agregatov, ki pomagajo pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov.

Danes pa pridejo tudi tri specialna vozila za delovne višine, s katerimi bodo pomagali pokriti velike objekte na tem območju, na poti pa je tudi ekipa z droni, ki bo v celoti posnela območje, je še pojasnil.

»Škoda je ogromna, predvsem so nastradale vasi Nasovče, Breg, Klanec, Potok in del Komende,« pa je povedal župan Komende. Ocenjujejo, da bo potrebnih kar nekaj dni za osnovno sanacijo, potem pa bodo morali prebivalci poiskati krovce, da se bo stanje normaliziralo. Po njegovih besedah niso bile poškodovane le strehe, pač pa je tudi ogromno skoraj podrtih sten na hišah in bo sanacija zelo obsežna.

Kern nima podatkov, da bi bila v neurju kakšna oseba poškodovana, so pa zabeležili kar nekaj težav v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine.