NAPADI PANIKE IN RAZBREMENILNI POGOVORI

Po noči negotovosti doma: prostovoljci Rdečega križa pomagali pomiriti pretresene evakuirance

Evakuirani Slovenci so končno doma.
FOTO: Borut Živulović/Bobo 
FOTO: Borut Živulović/Bobo 
A. G.
 5. 3. 2026 | 11:35
 5. 3. 2026 | 11:35
2:02
A+A-

Slovence, ki so jih evakuirali s kriznih območij na Bližnjem vzhodu, so ob prihodu na letališče pričakali tudi prostovoljci Rdeči križ Slovenije, ki so jim nudili psihološko prvo pomoč. Na zaprosilo Uprave RS za zaščito in reševanje so bili prisotni ob prihodih evakuacijskih letal, kjer so potnikom in njihovim svojcem ponujali razbremenilne pogovore ter osnovno pomoč, med drugim vodo, poroča Delo. Pri sami evakuaciji niso sodelovali.

Kot je pojasnil Matic Slapšak z Rdečega križa, imajo njihovi prostovoljci bogate izkušnje s kriznimi razmerami, ki so jih pridobili med epidemijo covida-19, ob migrantskih krizah, požarih na Krasu in poplavah poleti 2023. Evakuiranci iz prve skupine so bili po njihovih opažanjih predvsem veseli in olajšani, da so se vrnili domov, čeprav so mnogi kazali znake nemira, živčnosti in tudi panike. Prostovoljci so jih z umirjenimi pogovori in poslušanjem pomagali pomiriti.

FOTO: Simona Bandur
FOTO: Simona Bandur

Evakuirani so novinarjem opisovali dolgotrajno čakanje in negotovost, zlasti v zadnjem delu poti. Luka Vrhovec je povedal, da so se razmere zapletle v Maskatu, kjer so se informacije pogosto spreminjale, kar je povzročilo zmedo in slabo voljo. Kritičen je bil tudi do predstavnikov agencije, ki po njegovih besedah niso znali pomiriti ljudi. Podobno je izpostavila Monja Koderman s Ptuja, ki je dejala, da so na letališču pustili več družin z majhnimi otroki brez jasnih informacij in odgovornosti.

Na očitke se je odzval minister za obrambo Borut Sajovic, ki je poudaril, da je šlo za zahtevno reševanje iz kriznega območja, ne za običajno vrnitev s počitnic. Ob prihodu je videl izčrpane družine, a opozoril, da gre za evakuacijo z območja, kjer padajo rakete in kjer ljudje bežijo v zaklonišča.

image_alt
Bližnji vzhod v ognju: napadi, povračilni udarci in grožnje, več kot tisoč civilistov mrtvih, med njimi 181 otrok (VIDEO in FOTO)

image_alt
Turistične agencije spreminjajo svoje programe: zaradi zaostrovanja razmer prve odpovedi potovanj

image_alt
Slovenci ujeti med kriznimi žarišči! »Hčerka je z 11-mesečnim otrokom iz 52. nadstropja morala v garažno hišo. Grozno«

Bližnji vzhod
13:56
Novice  |  Svet
PREŽIVETJE ALI LUKSUZ

Najbolj bleščeči bunkerji v Dubaju, tako milijarderji bežijo pred raketami

Utrjene sobe za paniko, zgrajene za preprečevanje ugrabitve in tatvin, zdaj služijo kot protibombna varna zavetišča za najbogatejše prebivalce.
5. 3. 2026 | 13:56
13:38
Novice  |  Slovenija
V SREDIŠČU KRITIK

Melania Trump predsedovala Varnostnemu svetu ZN, oglasil se je tudi Franci Kek (VIDEO in FOTO)

Medtem ko ZDA napadajo Iran, prva dama Melania govori o miru.
5. 3. 2026 | 13:38
13:23
Novice  |  Slovenija
SUM KAZNIVEGA DEJANJA

Truplo psa, zdaj še goloba: kdo stoji za grozljivimi napadi na plakate Svobode

»Osumljenec, motiv dejanja in druge okoliščine še niso znane. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,«.
5. 3. 2026 | 13:23
13:10
Lifestyle  |  Stil
AVTOMOBILIZEM

To so avtomobili, ki jih nis(m)o več želeli

Poslovil se je focus, Volvo nima več nobenega karavana, bliža se konec zadnjega enoprostorca VW.
Gašper Boncelj5. 3. 2026 | 13:10
13:06
Novice  |  Slovenija
NEPREMIŠLJENA POTEZA?

Nova nevarnost preži na mlade na Čopovi ulici! »Gre za resno tveganje,« opozarjajo strokovnjaki (FOTO)

V središču Ljubljane so odprli kazino. Psihologi opozarjajo, da je lahko za mlade tvegana že sama bližina igralnice in njena prisotnost v prostoru, kjer se vsakodnevno zbirajo.
Nina Čakarić5. 3. 2026 | 13:06
13:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
KRŠITVE

Novomeški policisti so ga ustavili, vozil otroka, ki na sedežu ni bil zavarovan

Čaka ga globa v višini 2540 evrov.
5. 3. 2026 | 13:02

