Po noči negotovosti doma: prostovoljci Rdečega križa pomagali pomiriti pretresene evakuirance

Slovence, ki so jih evakuirali s kriznih območij na Bližnjem vzhodu, so ob prihodu na letališče pričakali tudi prostovoljci Rdeči križ Slovenije, ki so jim nudili psihološko prvo pomoč. Na zaprosilo Uprave RS za zaščito in reševanje so bili prisotni ob prihodih evakuacijskih letal, kjer so potnikom in njihovim svojcem ponujali razbremenilne pogovore ter osnovno pomoč, med drugim vodo, poroča Delo. Pri sami evakuaciji niso sodelovali.

Kot je pojasnil Matic Slapšak z Rdečega križa, imajo njihovi prostovoljci bogate izkušnje s kriznimi razmerami, ki so jih pridobili med epidemijo covida-19, ob migrantskih krizah, požarih na Krasu in poplavah poleti 2023. Evakuiranci iz prve skupine so bili po njihovih opažanjih predvsem veseli in olajšani, da so se vrnili domov, čeprav so mnogi kazali znake nemira, živčnosti in tudi panike. Prostovoljci so jih z umirjenimi pogovori in poslušanjem pomagali pomiriti.

FOTO: Simona Bandur

Evakuirani so novinarjem opisovali dolgotrajno čakanje in negotovost, zlasti v zadnjem delu poti. Luka Vrhovec je povedal, da so se razmere zapletle v Maskatu, kjer so se informacije pogosto spreminjale, kar je povzročilo zmedo in slabo voljo. Kritičen je bil tudi do predstavnikov agencije, ki po njegovih besedah niso znali pomiriti ljudi. Podobno je izpostavila Monja Koderman s Ptuja, ki je dejala, da so na letališču pustili več družin z majhnimi otroki brez jasnih informacij in odgovornosti.

Na očitke se je odzval minister za obrambo Borut Sajovic, ki je poudaril, da je šlo za zahtevno reševanje iz kriznega območja, ne za običajno vrnitev s počitnic. Ob prihodu je videl izčrpane družine, a opozoril, da gre za evakuacijo z območja, kjer padajo rakete in kjer ljudje bežijo v zaklonišča.

