Po nočnem neurju 669 uporabnikov ostalo brez elektrike, padala je toča v velikosti oreha

Sredino neurje je tudi v Savinjski dolini podiralo drevesa in oviralo promet. Ponekod je padala toča v velikosti oreha, močan veter je odkrival strehe in podiral drevesa, na več cestah je bil oviran promet. Brez elektrike je več sto odjemalcev. Težave so imeli tudi na Koroškem.

Brez elektrike 669 uporabnikov

Po podatkih Elektra Celje je bilo ob 7.30 brez električne energije 669 uporabnikov, največ na območjih Vojnika in Polzele, sicer pa tudi na območju Nazarij, Mestinja in Šentjurja.

Na širšem Celjskem so sicer največ intervencij zabeležili na območju Mestne občine Celje. Celjski poklicni gasilci so prvo obvestilo o posledicah neurja prejeli okoli 21.30, nato pa skupaj s prostovoljnimi gasilci posredovali na 11 lokacijah. Odstranjevali so podrta drevesa, ki so ogrožala prometno infrastrukturo, ter pomagali na območjih, kjer je meteorna voda ogrožala stanovanjske objekte.

Med zahtevnejšimi posredovanji je bilo odstranjevanje več podrtih dreves na cesti med Šmarjeto, Prekorjem in Runtolami na območju Škofje vasi. Eno od večjih dreves je padlo čez vozišče in poškodovalo električno napeljavo javne razsvetljave. Gasilci Poklicne gasilske enote Celje ter prostovoljnih gasilskih društev Škofja vas in Lokrovec so skupaj z dežurnim električarjem in izvajalci gozdarske mehanizacije drevesa odstranili, počistili cestišče in znova vzpostavili prevoznost.

Pri odpravljanju posledic neurja so sodelovale tudi dežurne službe Elektra Celje, javnih podjetij Zelenice Celje in VO-KA Celje. Na vseh intervencijah je sodelovalo 46 poklicnih in prostovoljnih gasilcev z 12 gasilskimi vozili. Po doslej znanih podatkih neurje ni povzročilo hujše škode ali poškodb ljudi, so sporočili iz Poklicne gasilske enote Celje.

Na Koroškem voda ogrožala objekte, veter odkril streho

Gasilci so posredovali tudi v Črni na Koroškem, kjer so iz kleti stanovanjske hiše izčrpali vodo. V Koprivni pa so pregledali potok ob stanovanjski hiši, pri tem pa ugotovili, da je zamašena pregrada potoka. Zaradi nevarnosti, da bi se pregrada porušila, so gasilci preventivno k sorodnikom evakuirali dva prebivalca hiše, ki stoji neposredno pod ogroženo pregrado, so sporočili iz centra za obveščanje.

Močan veter je drevesa podiral tudi na območju občine Radlje ob Dravi, na lokaciji Ob Suhi v občini Ravne na Koroškem pa je veter odkril del strehe stanovanjske hiše. Posredovali so tamkajšnji poklicni gasilci, ki so začasno pokrili odkrito streho.

Na območju slovenjgraške občine so gasilci pri objektu na Gmajni, ki ga je ogrožala meteorna voda, postavili protipoplavne vreče. S protipoplavnimi vrečami so zaščitili tudi objekt Lekarne Slovenj Gradec in tako preprečili vdor meteorne ter nastanek materialne škode, navaja center za obveščanje.