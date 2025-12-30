  • Delo d.o.o.
VREMENSKA SLIKA

Po novem letu vremenski preobrat? Takšne bodo razmere tik po silvestru, nekateri bodo posebno veseli

Že manjši premiki vremenskih sistemov pomenijo veliko razliko na tleh.
FOTO: Maria Korneeva/gettyimages
FOTO: Maria Korneeva/gettyimages
N. P.
 30. 12. 2025 | 12:45
2:19
Po zadnjih ocenah bo vreme pri nas v naslednjih dneh precej »na meji« – in prav ta bo odločala, ali bomo po novem letu gledali dež ali sneg. Na Meteoinfo opozarjajo, da so modeli v zadnjih dneh kazali zelo različne razplete, zdaj pa vse bolj kaže na scenarij, v katerem nas bo 1. in 2. januarja najprej oplazil jugozahodni veter z manjšo otoplitvijo, nato pa bi se lahko med soboto in ponedeljkom (3.–5. januar) občutno ohladilo in bi Slovenijo zajelo sneženje, krajevno tudi z večjo količino snega. Ker bo v bližini vztrajala polarna fronta, se lahko napoved še hitro spremeni – že manjši premiki vremenskih sistemov pomenijo veliko razliko na tleh, poudarjajo pri omenjenem portalu.

Za bližnje dni je slika bolj jasna. ARSO za danes navaja, da se bo čez Slovenijo od severovzhoda pomikal pas zmerne oblačnosti, megla se bo čez dan razkrajala, na severu popoldne ni izključena kratkotrajna snežna ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 0 do 5 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 11 °C. Jutri naj bi bilo večinoma sončno, zjutraj ponekod zelo mrzlo (v mraziščih tudi okoli –15), čez dan pa bo pihal zahodni do jugozahodni veter; najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli ničle, na Primorskem višje. 

FOTO: Luca Unsplash
FOTO: Luca Unsplash

Meteoinfo za čas po novem letu izpostavlja dva ključna vpliva: polarno fronto, ki prinaša izrazit temperaturni kontrast nad Evropo, in možnost nastanka genovskega ciklona nad severnim Sredozemljem. Prav ta zna v pravem trenutku nad naše kraje privleči veliko vlage – in če je ob tem pri tleh dovolj mrzlo, se padavine hitro prevesijo v sneg, tudi v notranjosti in nižinah. Zato je možen scenarij, da se bo vremenska fronta nad Slovenijo upočasnila in bi lahko padavine vztrajale dlje, kot smo jih vajeni ob hitrem prehodu fronte.

Za zdaj velja: prva dva dneva leta z rahlo otoplitvijo, potem pa, če se hladnejši zrak res spusti dovolj daleč proti nam, možnost zimskega obrata med 3. in 5. januarjem. Ob tem so dodali še opozorilo: za sredo zjutraj je izdan rumeni alarm za nizke temperature (ARSO).

vremesnegmrazzimapadavinedežArsovremenska napovedvremenske razmereopozorilotemperatura
ZADNJE NOVICE
13:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO

V Škocjanskih jama tragedija, umrl naj bi potapljač

Reševanje še vedno poteka in naj bi trajalo do večera.
30. 12. 2025 | 13:34
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VELIKO VESELJE

Štorklje pri znanih Slovencih: otroški jok razveseli Saša Avsenika, Denisa iz Game Over, Bojana Emeršiča ... (Suzy)

Naši znani obrazi so v iztekajočem se letu poskrbeli za kar nekaj potomstva.
30. 12. 2025 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZDAJ PRIDE PRAV

Ni pomembno, koliko spijete, temveč kdaj! Kako preprečiti mačka

Alkohol in njegovi presnovni produkti so za telo strupeni.
Miroslav Cvjetičanin30. 12. 2025 | 13:00
12:56
Novice  |  Kronika  |  Doma
PRETEP

Grdo počilo med bratoma v vasi pri Ilirski Bistrici

Koprski policisti preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja lahka telesna poškodba in kaznivega dejanja nasilje v družini.
30. 12. 2025 | 12:56
12:45
Novice  |  Slovenija
VREMENSKA SLIKA

Po novem letu vremenski preobrat? Takšne bodo razmere tik po silvestru, nekateri bodo posebno veseli

Že manjši premiki vremenskih sistemov pomenijo veliko razliko na tleh.
30. 12. 2025 | 12:45
12:29
Novice  |  Svet
HRVAŠKI NAČIN

V tem mestu iščejo dva zdravnika, vsakemu pa ponujajo kar 7000 evrov dobrodošlice!

Pomanjkanje zdravnikov v primarnem zdravstvenem varstvu postaja vse večji problem.
30. 12. 2025 | 12:29

Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
