Po novem letu vremenski preobrat? Takšne bodo razmere tik po silvestru, nekateri bodo posebno veseli

Po zadnjih ocenah bo vreme pri nas v naslednjih dneh precej »na meji« – in prav ta bo odločala, ali bomo po novem letu gledali dež ali sneg. Na Meteoinfo opozarjajo, da so modeli v zadnjih dneh kazali zelo različne razplete, zdaj pa vse bolj kaže na scenarij, v katerem nas bo 1. in 2. januarja najprej oplazil jugozahodni veter z manjšo otoplitvijo, nato pa bi se lahko med soboto in ponedeljkom (3.–5. januar) občutno ohladilo in bi Slovenijo zajelo sneženje, krajevno tudi z večjo količino snega. Ker bo v bližini vztrajala polarna fronta, se lahko napoved še hitro spremeni – že manjši premiki vremenskih sistemov pomenijo veliko razliko na tleh, poudarjajo pri omenjenem portalu.

Za bližnje dni je slika bolj jasna. ARSO za danes navaja, da se bo čez Slovenijo od severovzhoda pomikal pas zmerne oblačnosti, megla se bo čez dan razkrajala, na severu popoldne ni izključena kratkotrajna snežna ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 0 do 5 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri do okoli 11 °C. Jutri naj bi bilo večinoma sončno, zjutraj ponekod zelo mrzlo (v mraziščih tudi okoli –15), čez dan pa bo pihal zahodni do jugozahodni veter; najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti okoli ničle, na Primorskem višje.

FOTO: Luca Unsplash

Meteoinfo za čas po novem letu izpostavlja dva ključna vpliva: polarno fronto, ki prinaša izrazit temperaturni kontrast nad Evropo, in možnost nastanka genovskega ciklona nad severnim Sredozemljem. Prav ta zna v pravem trenutku nad naše kraje privleči veliko vlage – in če je ob tem pri tleh dovolj mrzlo, se padavine hitro prevesijo v sneg, tudi v notranjosti in nižinah. Zato je možen scenarij, da se bo vremenska fronta nad Slovenijo upočasnila in bi lahko padavine vztrajale dlje, kot smo jih vajeni ob hitrem prehodu fronte.

Za zdaj velja: prva dva dneva leta z rahlo otoplitvijo, potem pa, če se hladnejši zrak res spusti dovolj daleč proti nam, možnost zimskega obrata med 3. in 5. januarjem. Ob tem so dodali še opozorilo: za sredo zjutraj je izdan rumeni alarm za nizke temperature (ARSO).