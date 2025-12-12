Najprej protestirali v Novem mestu, zdaj se omenja, da bodo še v Ljubljani. Ta dan se to utegne zgoditi

Na generalni policijski upravi ob odločitvi sodišča o odpravi pripora 21-letniku, osumljenemu napada na Novomeščana Aleša Šutarja, zagotavljajo, da je policija v predkazenskem postopku izvedla vse potrebne aktivnosti. Spremljajo tudi informacije, ki so se pojavile po prijetju osumljenca, v Novo mesto pa so danes napotili dodatne kriminaliste. Bodo pa policisti očitno kmalu morali poskrbeti tudi za varnost v Ljubljani. Po poročanju POP TV se namreč po Novem mestu širi poziv k novim protestom, eden bi se lahko pred parlamentom ali vlado zgodil že prihodnji petek.

»Odločitev o odpravi pripora je del sodnega postopka, ki še ni zaključen«, so v današnjem pisnem sporočilu za javnost odziv generalnega direktorja policije Damjana Petriča navedli na policiji. Obenem so poudarili, da Petrič odločitve sodišč spoštuje. Enako so zvečer sporočili tudi s Policijske uprave (PU) Novo mesto, kjer so hkrati še zapisali, da je odločanje o priporu izključno v pristojnosti pravosodnih organov, policija pa teh postopkov ne more komentirati. »Pripor je ukrep za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti, sodišče pa o njem odloča glede na zakonsko določene priporne razloge, in ne o krivdi ali nekrivdi,« so zapisali.

Na Generalni policijski upravi pa so medtem danes med drugim zagotovili, da policija svoje naloge izvaja v skladu z zakonodajo ter v sodelovanju s pristojnim državnim tožilstvom, v omenjenem primeru pa je v predkazenskem postopku izvedla vse potrebne aktivnosti za razjasnitev okoliščin kaznivega dejanja. Policija je zoper osumljenca podala kazensko ovadbo in ga privedla na pristojno sodišče, to pa je na podlagi tega uvedlo sodno preiskavo in odredilo pripor, so spomnili.

Kriminalisti opravili intenzivno preiskavo

Svoje aktivnosti so nanizali tudi novomeški policisti, ki so med drugim navedli, da so kriminalisti opravili intenzivno preiskavo ter zbrali vse tedaj razpoložljive dokaze. Po privedbi osumljenca pred pristojno sodišče pa je policija podala tudi več poročil o dopolnitvi kazenske ovadbe. »Tožilstvo v skladu z zakonodajo vodi kazenski pregon in usmerja nadaljnji potek postopka. Od privedbe osumljenca pred pristojno sodišče in do tega trenutka pa dodatnih predlogov oziroma zahtev nismo prejeli. Ko bo državno tožilstvo sprejelo odločitev o nadaljnjem postopanju v zadevi in če bo potrebno opraviti dodatna kriminalistična dejanja, jih bomo nemudoma izvedli,« so zatrdili na PU Novo mesto. »V policiji ves čas spremljamo tudi informacije, ki so se po prijetju osumljenca pojavile v javnosti. Te informacije preverjamo in strokovno vrednotimo ter izvajamo dodatne aktivnosti v okviru svojih pristojnosti,« poudarjajo na policiji.

Generalni direktor policije pa je danes na območje Policijske uprave Novo mesto napotil dodatne kriminaliste, so še sporočili z Generalne policijske uprave. Po navedbah PU Novo mestu bodo ti v civilu na terenu izvajali poostrene aktivnosti za zagotavljanje varnosti. Glede Petriča pa policija navaja še, da generalni direktor policije svoje naloge opravlja zakonito in odgovorno v okviru zakonsko določenih pristojnosti.